Θεσσαλονίκη: Καλλιτεχνική παρέμβαση σε δρόμους αφιερωμένη στον Μάη του ’36 – Δείτε εικόνες

Καλλιτεχνική παρέμβαση στους δρόμους της πόλης, αφιερωμένη στον Μάη του 1936 πραγματοποίησε η ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

Ήταν 9 Μάη του 1936, το πρωί, όταν έπεσε ο πρώτος νεκρός εργάτης από τα πυρά των δυνάμεων καταστολής του αστικού κράτους, ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης, στη συμβολή των οδών Συγγρού και Πτολεμαίου. Οι διαδηλωτές ξήλωσαν μια πόρτα και τον τοπποθέτησα, ενώ η μάνα θρηνούσε πάνω από το νεκρό σώμα του γιού της. Η θρυλική σκηνή που απαθανάτισε το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη και ενέπνευσε τον κομμουνιστή ποιητή Γιάννη Ρίτσο, να γράψει το ποίημα του «Επιτάφιος», που μελωποιήθηκε στη συνέχεια από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας, 90 χρόνια μετά στο ίδιο σημείο, στη συμβολή των οδών Συγγρού και Πτολεμαίων, δημιουργεί ένα τεράστιο στένσιλ με τη μορφή της μάνας που θρηνεί, από ομάδα καλλιτεχνών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ , ως ελάχιστο φόρο τιμής στον ηρωικό Μάη.

