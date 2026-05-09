Ζωή Παπαδοπούλου: Προέκυψαν δυο εγκυμοσύνες φυσικά και φυσικά έφυγαν, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ζωή Παπαδοπούλου, το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν και συνάντησε τη Νίνα Κασιμάτη στα πλαίσια του νέου επεισοδίου για την εκπομπή “Μαμα-δες” στην ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γοητευτική ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στο κομμάτι της μητρότητας αποκαλύπτοντας πως είχε δυο αποβολές σε δυο προηγούμενες εγκυμοσύνες της.

Ειδικότερα, η Ζωή Παπαδοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω μαμά. Μου το ξύπνησε ο σύζυγός μου. H πρώτη μέρα στο σπίτι με το μωρό είναι ένα τελείως καινούργιο κεφάλαιο. Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου αλλά ταυτόχρονα και ό,τι πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλη ευθύνη”/

“Ο Θοδωρής είναι μέσα σε όλο από το πρώτο λεπτό. Αν δεν ήταν έτσι δε ξέρω πως θα μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Το ότι γίνεται φυσικά χωρίς να χρειαστεί να ειπωθεί το οτιδήποτε, είναι μεγάλο δώρο».

“Είχα πάρει την απόφαση με τον Θοδωρή να μην μπω στη διαδικασία εξωσωματικής. Προέκυψαν δυο εγκυμοσύνες φυσικά και φυσικά έφυγαν. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά στη δεύτερη, επειδή είχαμε ακούσει και καρδούλα, είπα ότι δε θα ξαναπροσπαθήσω” συμπλήρωσε, ακόμα, η Ζωή Παπαδοπούλου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ.

