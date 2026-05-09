Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Ακύλας στη σκηνή για τον Α’ Ημιτελικό – Ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου και η “λύρα”

Πανέτοιμος να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το Ferto μοιάζει ο Ακύλας, ο οποίος και θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision 2026 το βράδυ της Τρίτης για τον Α’ Ημιτελικό.

Από εκεί, βεβαίως, ο νεαρός καλλιτέχνης ελπίζει να πάρει το “εισιτήριο” για τον μεγάλο τελικό.

Πως ακριβώς θα εμφανιστεί, ωστόσο, ο Ακύλας στη σκηνή του μουσικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού για την πρώτη του… μάχη σε λιγότερο από 80 ώρες;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας στον αέρα του “Ραντεβού το ΣΚ” στο OPEN, το Σάββατο, ο Ακύλας αναμένεται να ξεκινήσει την εμφάνιση του “πατώντας το Start επί σκηνής. Έτσι ξεκινάει το videogame. Στην αρχή θα δούμε αυτό το κομμάτι που δόθηκε και στη δημοσιότητα, τα 30 δευτερόλεπτα δηλαδή, που ‘ναι ο Ακύλας μέσα σ’ αυτό το τούνελ με τους καθρέφτες και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το γραφικό”.

“Βγαίνει ο Ακύλας, λοιπόν, από αυτό το τούνελ και εκεί πέρα ξεκινάει να χορεύει και να κάνει τα δικά του, που τα λατρεύει όλη η Ευρώπη, για να φτάσουμε στο κομμάτι της λύρας. Εκεί θα αναβιώσει το εύρημα που ‘χαμε ζήσει ξανά το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου. Ένας χορευτής ακριβώς ντυμένος όπως τότε, με το άσπρο ρούχο, θα κάνει αυτό το εύρημα με τον Ακύλα. Θα σηκώσουν δηλαδή αυτές τις χορδές – τιράντες για να κάνει τη λύρα”.

“Στη συνέχεια θα μπει σε κάποια δωμάτια. Το ένα δωμάτιο θα ‘χει να κάνει με το χρήμα, γι’ αυτό και θα υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος ντυμένος ολόχρυσος. Η Παρθένα Χοροζίδου θα υποδυθεί στη σκηνή μια influencer η οποία βγάζει φωτογραφίες και μέσα σ’ αυτό το δωμάτιο θα δούμε παντού πορτρέτα της”.

“Στη συνέχεια ο Ακύλας θα βγει από τα δωμάτια και, δια μαγείας, θα εμφανιστεί πάνω από αυτά όπου και θα βλέπουμε να απευθύνεται στη μητέρα του” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας στον αέρα της εκπομπής του Λάμπρου Κωνσταντίνου και της Ιωάννας Μαλέσκου στο OPEN.

