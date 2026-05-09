Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ – Πώς θα το λάβουν οι δικαιούχοι
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες 2026, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των υποψηφίων.
Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση ύψους 350 ευρώ, η οποία στοχεύει στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μαθητών που εξετάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας ή το σχολείο τους.
Ποιοι μαθητές είναι δικαιούχοι
Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων από Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), οι οποίοι:
- Συμμετέχουν στις εξετάσεις το ίδιο έτος που αποφοιτούν
- Εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από εκείνο στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής
Η οικονομική ενίσχυση αφορά κυρίως μαθητές που αναγκάζονται να μετακινηθούν λόγω έλλειψης εξεταστικού κέντρου στην περιοχή τους, κάτι που συμβαίνει συχνά σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.
Περιπτώσεις μετακίνησης που καλύπτονται
Η αποζημίωση χορηγείται όταν πληρούνται συγκεκριμένες χωρικές προϋποθέσεις, όπως:
- Μετακίνηση από νησί σε άλλο νησί ή προς την ηπειρωτική χώρα
- Μετακίνηση εντός ηπειρωτικής χώρας με απόσταση άνω των 120 χιλιομέτρων
- Μετακίνηση υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προς ειδικά εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα
Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλεται επίδομα όταν η μετακίνηση γίνεται εντός του ίδιου νησιού και η απόσταση είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.
Ποιοι εξαιρούνται
Από τη χορήγηση της αποζημίωσης εξαιρούνται:
- Υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν τελικά στις εξετάσεις
- Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις επαναληπτικές Πανελλαδικές του Σεπτεμβρίου
- Πώς θα λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι
Η διαδικασία καταβολής του ποσού προβλέπει συγκεκριμένα βήματα: Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος κηδεμόνας του οφείλει, μετά το πέρας των εξετάσεων, να υποβάλει αίτηση μέσω του σχολείου στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση συμμετοχής.
Μαζί με την αίτηση απαιτούνται:
- Βεβαίωση αποφοίτησης από το Λύκειο
- Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας για τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ σχολείου και εξεταστικού κέντρου
Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εξετάζει τα δικαιολογητικά και εγκρίνει την καταβολή του ποσού.
Στόχος του μέτρου
Η χορήγηση της αποζημίωσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια στήριξης των υποψηφίων, ιδιαίτερα εκείνων που επιβαρύνονται οικονομικά για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.
Με το μέτρο αυτό επιχειρείται να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.
