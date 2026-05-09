Δένδιας από Θεσσαλονίκη: Η Νέα Θητεία δε θα αντιμετωπίζεται απλώς σαν μια τυπική υποχρέωση

Την έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (34 Μ/Κ ΤΑΞ) στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το πρωί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη.

Κατά την επίσκεψη, ο υπουργός παρoυσία του υποδιοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας/NRDC-GR (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR) «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» υποστράτηγου Νικόλαου Γαλλιού και του διοικητή της ΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΙΙ Μ/Κ ΜΠ) «ΕΛΑΣΣΩΝ» υποστράτηγου Αλέξανδρου Κουφόπουλου, περιηγήθηκε στους χώρους εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων, καθώς και στους χώρους διαμονής και σίτισης του προσωπικού και ενημερώθηκε από τον διοικητή της 34 Μ/Κ ΤΑΞ ταξίαρχο Κωνσταντίνο Πλιάτσικα για την εφαρμογή της Νέας Θητείας, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

«H παρουσία μου σήμερα στην 34η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, εδώ στην Άσσηρο, έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί σε μια βδομάδα οι οπλίτες της Α΄ ΕΣΣΟ ολοκληρώνουν την βασική τους εκπαίδευση και θα αξιολογηθούν από εξειδικευμένες επιτροπές αξιολόγησης. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι στρατεύσιμοι έρχονται σε επαφή με αυτό που συνιστά τη Νέα Θητεία, ένα κομμάτι της “Ατζέντας 2030”. Μια θητεία που πιστεύουμε ότι θα αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο και που δεν θα αντιμετωπίζεται απλώς σαν μια τυπική υποχρέωση», δήλωσε ο κ. Δένδιας μετά το πέρας της επίσκεψης.

«Οι πρώτες δέκα εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης είναι μια ουσιαστική προετοιμασία. Με εκπαίδευση στις βολές, με πορείες, με ασκήσεις ημέρας, με ασκήσεις νύχτας, με νέα αντικείμενα, όπως η σύγχρονη αντιμετώπιση των τεχνολογικών μέσων, η εξοικείωση με drones, με συστήματα anti-drone, και με ένα σαφή στόχο: ο κάθε στρατεύσιμος να αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες για να είναι χρήσιμος στην Πατρίδα. Για να είναι χρήσιμος στον εαυτό του αλλά και να έχει δυνατότητες μετά την ολοκλήρωση της θητείας του», εξήγησε.

Ο υπουργός στάθηκε στην επένδυση που έχει γίνει σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των συνθηκών ζωής με την αύξηση της αποζημίωσης από 8,8 ευρώ σε 100 ευρώ σε όσους υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές, 50 για όσους δεν υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές (όπως σημείωσε «αυτοί πια υπερβαίνουν μόλις το 20%»), καθώς και στον νέο κανονισμό τροφοδοσίας και στην απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων και δυνατοτήτων, ώστε «να μπορούμε να είμαστε πιστοί στην ελληνική παράδοση, σε μια παράδοση που υπάρχει από την αρχαιότητα: στον στρατό των οπλιτών που είναι συγχρόνως και πολίτες».

«Η Πατρίδα αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προσφορά της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα, της προσφοράς ενός σημαντικού χρόνου στην υπηρεσία της Πατρίδας. Αναφέρομαι βέβαια στα επαγγελματικά μας στελέχη, σε λίγο καιρό όμως, στο πλαίσιο της Νέας Θητείας για πρώτη φορά θα έχουμε και εθελόντριες γυναίκες, με την ευκαιρία της Β’ ΕΣΣΟ, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναλύσουμε στον δέοντα χρόνο», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, συγχαίροντας τους αξιωματικούς, τους εκπαιδευτές, «αυτούς που χειρίζονται και εκπαιδεύουν τους νέους ανθρώπους σε αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια, την απόλυτα απαραίτητη για την Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ