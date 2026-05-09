Μητσοτάκης: Τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά – Άμεσα οι μελέτες για μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη

«Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, από το «αποπαίδι» της πόλης, μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη»

Τη δέσμευσή του να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στα δυτικά της πόλης, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριακός Μητσοτάκης, κατά την τελετή εγκαινίων του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στο οποίο φιλοξενούνται αρχαιότητες που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές για την κατασκευή της βασικής γραμμής του μετρό.

Κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή των εγκαινίων ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο μετρό Θεσσαλονίκης, με αφορμή και τα ευρήματα που φιλοξενούνται στο μουσείο, λέγοντας αρχικά πως «ενάμιση χρόνο πριν εγκαινιάσαμε το Μετρό της Θεσσαλονίκης, ένα έργο το οποίο άργησε, άργησε πολύ. Σήμερα, όμως, κανείς από όσους το χρησιμοποιούν δεν μπορεί να αρνηθεί ότι άλλαξε δραστικά, θα έλεγα, την καθημερινότητα της πόλης και ότι χάρη σε αυτό κερδίζει χρόνο και χρήμα, γνωρίζοντας ότι θα φτάσει εγκαίρως και με ασφάλεια στον προορισμό του».

Αναφερόμενος στην πολιτιστική αξία του μετρό και τα αρχαιολογικά ευρήματα που έφεραν στο φως οι ανασκαφές, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «αναδεικνύουν τη μακρά διαδρομή της πόλης, η οποία ποτέ δεν έπαψε να αποτελεί ένα κομβικό, αστικό κέντρο, μια πραγματική μητρόπολη, στο «σταυροδρόμι» μεταξύ Ανατολής και Δύσης».

Τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά – Άμεσα οι μελέτες για μετρό στα δυτικά

Εν συνεχεία ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά «θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων» και τόνισε με έμφαση: «Η δέσμευση, όμως, της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση».

«Αστική και πολιτιστική όαση το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά»

Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά λέγοντας πως εγκαινιάζεται σε λίγες εβδομάδες. «Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε εδώ σε λίγες εβδομάδες να το εγκαινιάσουμε, για να διαμορφώσουμε εδώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευτεί, μια αληθινή αστική αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Ένας περίπατος στη φύση, αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη. Γιατί, όπως είπε και η Υπουργός (σ.σ.: Η Λίνα Μενδώνη), εδώ θα δημιουργηθούν δύο ακόμα μουσεία: ένα αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό, που κατέφυγε εδώ όταν αναγκάστηκε, σε δραματικές συνθήκες, να αφήσει τις πατρογονικές εστίες του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης, το δεύτερο μουσείο το οποίο τιμά την εθνική αντίσταση σε ένα σημείο, να θυμίσω, φυλακίσεων, βασανιστηρίων και εκτελέσεων στα χρόνια της κατοχής».

«Δημιουργούμε, λοιπόν, έναν μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πόλο έλξης επισκεπτών από ολόκληρη την πόλη και τη Μακεδονία», τόνισε ακόμα με έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο Flyover «που θα λύσει οριστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης», στο υπό ανέγερση παιδιατρικό νοσοκομείο και τη δρομολόγηση του νέου ογκολογικού νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, την ανάπλαση του συγκροτήματος ΦΙΞ αλλά και την ανέγερση σχολείων.

«Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, από το «αποπαίδι» της πόλης, μετατρέπεται από τον «φτωχό συγγενή» της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.