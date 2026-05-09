Γ. Βαρδακαστάνης: Οι προτάσεις του Γ. Αυτιά προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατέκρινε με δήλωσή του τις προτάσεις του Γ. Αυτιά, ευρωβουλευτή της ΝΔ, για δημιουργία και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση «υποδειγματικών πρότζεκτ χωριών ΑμεΑ».

«Προσβάλλουν όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία αλλά συνολικά τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό, που στον πυρήνα του βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμπερίληψη, η αποϊδρυματοποίηση, καθώς και η αυτονομία, η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο σύμφωνα με τον χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., άρθρο 26», τόνισε ο κ. Βαρδακαστάνης που είναι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Ο κ. Βαρδακαστάνης επισήμανε πως πρόκειται για αξίες που αποτελούν την καρδιά του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως το Σύνταγμα μας ορίζει στο αναθεωρηθέν με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ άρθρο 21: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας».

«Αυτή την κατάκτηση την οποία η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ενίσχυσε περαιτέρω το 2012 με την νομοθετική πρωτοβουλία της για την κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012), ο ευρωβουλευτής της ΝΔ την υπονομεύει προτείνοντας νέες, -και επιδοτούμενες μάλιστα από την Ε.Ε -, ιδρυματικές συλλογικές μορφές αποκλεισμού.

Αναγνωρίζουμε, ωστόσο, ότι οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα και το κράτος αφενός αποσύρεται από τις υποχρεώσεις του για χάρη της αγοράς, αφετέρου παραχωρεί τη θέση του στους φιλάνθρωπους», πρόσθεσε. Κατέληξε με την παρατήρηση πως οι συγκεκεριμένες προτάσεις είναι απόλυτα συνεπείς με την παράταξη της νεοφιλελεύθερης Δεξιάς.