Ο Τζιτζικώστας παρέδωσε επιταγή 277 εκατ. ευρώ για την έναρξη των σιδηροδρομικών-οδικών έργων Αλεξανδρούπολης-Πυθίου

Η επιταγή χρηματοδότησης, ύψους 277 εκατ. ευρώ, για το έργο της αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο παραδόθηκε, συμβολικά, σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την Ημέρα της Ευρώπης.

Την επιταγή χρηματοδότησης παρέλαβε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Ο Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού κ. Απόστολος Τζιτζικώστας κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων ότι ο εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη ενισχύει την ορατότητα της συμβολής στην οικονομική και στρατηγική αυτονομία των περιφερειών της ευρωπαϊκής επικράτειας εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, τα οποία υφίστανται όχι για να χωρίζουν αλλά για να συνδέουν την Ευρώπη με τον κόσμο. Πρόσθεσε δε, ότι στην Αλεξανδρούπολη σήμερα η Ευρώπη απέδειξε ότι δεν είναι μία θεωρητική έννοια ή ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, αλλά στρατηγική και επιχειρησιακή δράση για την πολιτική και ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

Όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας: «Παραδίδω σήμερα στον Έλληνα Υπουργό υποδομών και Μεταφορών την επιταγή των 277 εκατομμυρίων ευρώ από το CEF, τον προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τους πόρους αυτούς, ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης – Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιομέτρων. Τα έργα αυτά, πρόσθεσε, είναι ένας κρίκος, σε έναν μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι. Είναι ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης αυταπόδεικτα ενδεικτική της ενωσιακής δράσης για διαρκή ενοποίηση: ενοποίηση των δικτύων, της οικονομίας και των δομών ασφάλειας», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, και προσέθεσε ότι η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας είναι προνόμιο και πρόκληση».

Όπως είπε: «Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι διεθνών δικτύων και συνδετήριος κρίκος με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικών αναταραχών. Για να ανταποκριθούμε στον ευρωπαϊκό μας ρόλο, οφείλουμε να επενδύουμε στις υποδομές μας διαρκώς. Το πλαίσιο στο οποίο επενδύουμε είναι το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και οι διάδρομοι του, ενώ απώτερος σκοπός μας η ολοκλήρωσή του και η σύνδεσή του με τα διεθνή δίκτυα».

Ο κ. Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη – Οδησσός στο πλαίσιο του Διαδρόμου Βαλτική-Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο ως «αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας», η οποία «διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη – Πύθιο – Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Connecting Europe Facility», ενισχύοντας «ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και τον ρόλο της περιοχής ως πύλης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε, επίσης, στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε λιμάνια και υποδομές της χώρας, σημειώνοντας ότι «στην Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, την Ηγουμενίτσα, την Πάτρα, τον Πειραιά, την Ελευσίνα και το Ηράκλειο, αλλά και την ανάπτυξη σύγχρονων διατροπικών υποδομών logistics.

«Τα έργα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική που αναπτύσσεται από κοινού με τους εταίρους μας στους δύο ευρωπαϊκούς διαδρόμους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών αξόνων Βορρά – Νότου και Ανατολής – Δύσης», συμπλήρωσε ο κ. Δήμας, σημειώνοντας ότι οι απολήξεις των ευρωπαϊκών διαδρόμων συνδέονται με υπάρχοντες ή αναδυόμενους παγκόσμιους διαδρόμους συνδεσιμότητας, όπως ο IMEC (Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης).

Όπως ανέφερε, «ο IMEC έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές, συνδέοντας την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ενώ η Αλεξανδρούπολη θα αποτελέσει ένα εκ των σημείων σύνδεσης με τον IMEC, διευκολύνοντας την σύνδεση Βορρά-Νότου και εξυπηρετώντας αγορές και πολίτες κατά μήκος του BBA».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Δήμας έκανε ιδιαίτερη μνεία στη διάσταση της στρατιωτικής κινητικότητας και των υποδομών διττής χρήσης, υπογραμμίζοντας ότι αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναδεικνύεται σε κρίσιμη προτεραιότητα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει «την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ, η οποία εκτείνεται από την Βαλτική Θάλασσα έως την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός δήλωσε ότι «η εντατική δουλειά σε εθνικό επίπεδο και η συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη – μέλη της ΕΕ είναι μία πολιτική απόφαση επένδυσης στην ασφάλεια, την οικονομική ανθεκτικότητα και ανάπτυξη και την συνδεσιμότητα των ευρωπαϊκών και με τα διεθνή δίκτυα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε: «Ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες προσπάθειες από προηγούμενες κυβερνήσεις όχι να ενωθούν, αλλά να απομονωθούν. Η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, για πάρα πολλά χρόνια – πριν έρθει αυτή η γενιά στα πράγματα – εμπόδιζαν ο ένας τον άλλον για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε επιβάτες και εμπορεύματα. Και σήμερα, από τον Δεκέμβριο και μετά, που με πρωτοβουλία του Απόστολου Τζιτζικώστα υπογράψαμε ένα πολύ σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, με τους αρμόδιους υπουργούς ομολόγους, και τους οποίους ευχαριστώ. Επιτέλους, συνεργαζόμαστε στην πράξη.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από αυτό το μεγάλο έργο, θα συνδεθεί με το λιμάνι του Ταλίν στην Εσθονία. Αυτό σημαίνει BBA (Baltic, Black, Aegean). Αυτό σημαίνει κάθετος σιδηροδρομικός άξονας Βαλτικής, Μαύρης Θάλασσας και Αιγαίου. Δύο λιμάνια στα άκρα της Ευρώπης, το βόρειο και το νότιο. Δύο πύλες εισόδου της Ευρώπης, να συνδεθούν με έναν αξιόπιστο σιδηρόδρομο ο οποίος θα περνά από όλα τα σημαντικά κράτη που προστατεύουν τα ανατολικά σύνορά μας.

Σας καλούμε λοιπόν, τον προσεχή Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, για την τρίτη στρατηγική συνάντηση. Όπου οι υπουργοί, οι πολιτικές ηγεσίες, οι επιχειρησιακές ηγεσίες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και οι στρατιωτικές ηγεσίες των τριών χωρών για πρώτη φορά, βάζουν μαζί τις προτεραιότητές τους για να μπορέσουμε να γίνουμε αυτόνομοι. Να γίνουμε ανεξάρτητοι. Να μπορέσει η Ελλάδα και η Ευρώπη να απεξαρτηθεί για πρώτη φορά από τα στενά του Βοσπόρου. Θα υποβάλλουμε διασυνοριακές προτάσεις οι οποίες θα ενώνουν τα τρία κράτη μας, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, πάντα σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις, πάντα σε συνεργασία με τις ανάγκες που θα μας υποδεικνύουν οι αξιωματικοί, και πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι χτίζουμε την Ευρώπη του μέλλοντος, την Ευρώπη για τα παιδιά μας».