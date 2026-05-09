Metallica: Ουρές εκατοντάδων μέτρων στο ΟΑΚΑ κάτω από τον ήλιο, για τη μεγάλη συναυλία

Ουρές εκατοντάδων μέτρων έχουν σχηματιστεί από το πρωί στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ από φανατικό κοινό των Metallica που ετοιμάζονται να μπουν στο στάδιο για τη συναυλία.

Έφηβοι, νέοι, μεσήλικες αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη συναυλία και περιμένουν υπομονετικά κάτω από τον ήλιο, ώρες πριν, μιας που σύμφωνα με το πρόγραμμα οι Metallica θα εμφανιστούν στη σκηνή στις 20:30.

Oι Metallica στο ΟΑΚΑ

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 16:00, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 18:00. Στη συνέχεια, στις 19:00, θα πάρουν τη σκυτάλη οι Gojira, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 20:30.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands».

Metallica ΟΑΚΑ

