Βίντεο σοκ: Τζετ σκι συγκρούεται με φάλαινα ανοικτά του Βανκούβερ – Τραυματίστηκε ο αναβάτης

THESTIVAL TEAM

Άναυδοι έμειναν οι αυτόπτες μάρτυρες της σύγκρουσης ενός τζετ σκι με μια γκρίζα φάλαινα κοντά στο Βανκούβερ στον Καναδά.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά του Stanley Park, κοντά στο Siwash Rock και την περιοχή του English Bay.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν παρευρισκόμενοι, η φάλαινα είχε μόλις αναδυθεί στην επιφάνεια για να εκπνεύσει, τη στιγμή που ο αναβάτης του τζετ σκι πέρασε πάνω από το σημείο.

Η πρόσκρουση φέρεται να προκάλεσε την εκτόξευση τόσο του αναβάτη όσο και του τζετ σκι στον αέρα για λίγα δευτερόλεπτα, πριν καταλήξουν με πάταγο στο νερό.

Μετά το περιστατικό, ο αναβάτης εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, μακριά από το τζετ σκι. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Βρετανικής Κολομβίας επιβεβαίωσαν ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση.

Το καναδικό υπουργείο Αλιείας και Ωκεανών ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, αποστέλλοντας κλιμάκιο ειδικών στην περιοχή για να αξιολογήσει την κατάσταση της φάλαινας.

Παράλληλα, η αστυνομία του Βανκούβερ έχει ταυτοποιήσει τον χειριστή του τζετ σκι και συνεργάζεται με τις αρχές θαλάσσιας προστασίας για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Οι ειδικοί που έφτασαν στην περιοχή ανέφεραν ότι η γκρίζα φάλαινα δεν έφερε εμφανή τραύματα και συμπεριφερόταν φυσιολογικά.

Αργότερα, το ζώο παρατηρήθηκε να απομακρύνεται προς τα δυτικά, κάνοντας βαθύτερες καταδύσεις, ενώ οι αρχές έχασαν την επαφή μαζί του.

Υπενθυμίζεται ότι οι κανονισμοί στη θαλάσσια περιοχή απαιτούν απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από γκρίζες φάλαινες και 200 μέτρων όταν συνοδεύονται από μικρό.

Καναδάς

