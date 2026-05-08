Γεραπετρίτης για τους δύο Έλληνες που σήκωσαν σημαία στην Αγία Σοφία: Γίνονται προσπάθειες για απελευθέρωση υπό όρους

Στην κατάσταση που αφορά την κράτηση δύο Ελλήνων πολιτών στην Τουρκία αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή, Γεωργίου Μανούσου. Ο υπουργός ενημέρωσε τη Βουλή για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης στην Κωνσταντινούπολη και η ελληνική διπλωματία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους, καθώς και με τους δικηγόρους υπεράσπισης.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τη Βουλή ότι το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους δύο συλληφθέντες και τους συνηγόρους τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία διεξαγωγή της δίκης. Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να επιτύχει την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με άλλες μορφές ασφαλιστικών μέτρων, όπως η απελευθέρωση υπό όρους.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την υπόθεση και συνεργάζεται με τις τουρκικές Αρχές, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το ζήτημα θα επιλυθεί σύντομα με θετικό τρόπο. Αναφέρθηκε επίσης σε προηγούμενα περιστατικά, όπως εκείνο του Δεκεμβρίου 2024, όταν Έλληνες πολίτες είχαν αναρτήσει σημαία στην Αγία Σοφία και απελευθερώθηκαν μετά από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης.

Στο δεύτερο γύρο της συζήτησης, ο Υπουργός απέρριψε τις προσωπικές εκτιμήσεις του βουλευτή, επισημαίνοντας ότι η εξωτερική πολιτική ασκείται με υπευθυνότητα και όχι με εντυπωσιασμούς, και τόνισε τη συνεχιζόμενη εγρήγορση των ελληνικών διπλωματικών Αρχών για την επίλυση του ζητήματος.

