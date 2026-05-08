Η British Airways αυξάνει τις τιμές στα εισιτήρια λόγω του ράλι των αεροπορικών καυσίμων που της στοιχίζει 2 δισ. ευρώ επιπλέον

Η British Airways βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας διεθνούς αεροπορικής κρίσης, καθώς η ραγδαία αύξηση στα αεροπορικά καύσιμα λόγω του πολέμου στο Ιράν, αρχίζει να επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία και τη στρατηγική της εταιρείας, που θα αυξήσουν τα ναύλα έως και 60% προκειμένου να ανακτηθεί το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης ύψους 2 δισ. ευρώ (1,7 δισ. λιρών) στο κόστος καυσίμων για το 2026.

Η IAG, μητρική εταιρεία της British Airways που συγκαταλέγεται στις οικονομικά ισχυρότερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, ανακοίνωσε πως το συνολικό κόστος στα καύσιμα για το 2026 αναμένεται να φθάσει περίπου τα 9 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 7,1 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή αναφέρεται σε επιβάρυνση σχεδόν 2 δισ. ευρώ μέσα σε λίγους μήνες.

Η απόφαση της εταιρείας για αύξηση των ναύλων οφείλεται στις διαταραχές εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή, στον αυξημένο κίνδυνο μεταφοράς μέσω των Στενών του Ορμούζ, και στα ακριβότερα ασφάλιστρα για δεξαμενόπλοια και ενεργειακές μεταφορές.

Η αγορά θεωρεί πλέον ότι η ενεργειακή ασφάλεια των αερομεταφορών μετατρέπεται ξανά σε κεντρικό γεωπολιτικό ζήτημα, κάτι που είχε να εμφανιστεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Η διοίκηση της IAG παραδέχθηκε ότι σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, τις οποίες επικαλείται ρεπορτάζ του Guardian, περίπου το 60% του επιπλέον κόστους θα περάσει στους επιβάτες, μέσω ακριβότερων εισιτηρίων,

αυξημένων premium ναύλων, και υψηλότερων χρεώσεων σε διεθνείς πτήσεις.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη μπορεί να αυξηθούν κατά 5% έως 15% μέσα στο καλοκαίρι, ενώ στις υπερατλαντικές και μακρινές πτήσεις οι αυξήσεις ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Οι πιο ευάλωτοι προορισμοί θεωρούνται τα νησιά της Μεσογείου, οι τουριστικές οικονομίες που εξαρτώνται από αερομεταφορές, και οι αγορές με έντονη εποχικότητα, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της IAG ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα επάρκειας καυσίμων στους βασικούς κόμβους της, η εταιρεία παραδέχεται ότι μια παρατεταμένη κρίση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε παγκόσμιους περιορισμούς του αεροπορικού καυσίμου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αγορές φοβούνται ότι αν υπάρξουν πραγματικές ελλείψεις ορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα δώσουν προτεραιότητα στα πιο κερδοφόρα δρομολόγια, θα μειώσουν περιφερειακές συνδέσεις, και ίσως περιορίσουν εποχικά δίκτυα.