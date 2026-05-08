Αυτά είναι τα τέσσερα είδη συμπληρωμάτων που δεν πρέπει ποτέ να συνδυάζεις με τον καφέ σου

Οι φίλοι του καφέ γνωρίζουν καλά ότι ένα φλιτζάνι προσφέρει κάτι ξεχωριστό: έντονο άρωμα, ζεστασιά και γεύση που τον καθιστούν αγαπημένη καθημερινή συνήθεια. Παράλληλα, ο καφές συνδέεται και με ορισμένα πιθανά οφέλη για την υγεία, όπως η υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, η τόνωση της ενέργειας και η πιθανή συμβολή του στη μείωση του κινδύνου άνοιας.

Στόχος δεν είναι να σταματήσει κανείς να απολαμβάνει τον καφέ του. Ωστόσο, αξίζει να δοθεί προσοχή σε ό,τι τον συνοδεύει, ειδικά όταν πρόκειται για συμπληρώματα διατροφής. Πολλοί επιλέγουν για λόγους ευκολίας να παίρνουν τις βιταμίνες ή τα συμπληρώματά τους μαζί με τον πρωινό καφέ. Όμως, ορισμένες ουσίες που περιέχει ο καφές μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση ή τη δράση συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών. Έτσι, ο συνδυασμός αυτός ενδέχεται να μειώνει την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων. Εδώ θα δούμε πώς επηρεάζει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και ποια συμπληρώματα καλό είναι να μην παίρνεις μαζί με τον πρωινό σου καφέ.



Σίδηρος

Ο καφές μπορεί να μειώσει σημαντικά την απορρόφηση του σιδήρου, επειδή περιέχει ουσίες που «δεσμεύουν» το μέταλλο και δεν το αφήνουν να χρησιμοποιηθεί σωστά από τον οργανισμό. Γι’ αυτό είναι καλύτερο να αποφεύγεις να παίρνεις συμπλήρωμα σιδήρου μαζί ή αμέσως μετά τον καφέ.

Ασβέστιο

Η επίδραση του στο ασβέστιο είναι σχετικά μικρή και συνήθως δεν επηρεάζει σημαντικά την υγεία των περισσότερων ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να αυξήσει λίγο την αποβολή του από το σώμα ή να μειώσει ελαφρώς την απορρόφησή του, κάτι που έχει περισσότερη σημασία σε άτομα με χαμηλή πρόσληψη ή προβλήματα οστικής υγείας.

Μαγνήσιο

Η καφεΐνη μπορεί να οδηγήσει σε μικρή απώλεια μαγνησίου μέσω των ούρων, κάτι που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα μια ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο, αν παίρνεις συμπλήρωμα μαγνησίου για συγκεκριμένο λόγο, είναι προτιμότερο να το καταναλώνεις ξεχωριστά από τον καφέ για καλύτερη αξιοποίηση.

Ψευδάργυρος

Ο καφές μπορεί επίσης να μειώσει την απορρόφηση του ψευδαργύρου, καθώς ορισμένα συστατικά του «δένουν» με το μέταλλο και δυσκολεύουν την απορρόφησή του από τον οργανισμό. Για αυτόν τον λόγο, καλό είναι να αποφεύγεται ο συνδυασμός τους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα του συμπληρώματος.

