Ναταλία Γερμανού για Σία Κοσιώνη: Να ακούς τέτοιο χειροκρότημα, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει

Στα όσα διαδραματίστηκαν στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της Σίας Κοσιώνη από τη συχνότητα της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε εκτενώς η Ναταλία Γερμανού.

Η γνωστή παρουσιάστρια μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε Γίνεται», σχολίασε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα που μετέφερε η δημοσιογράφος στην αποφώνηση του τελευταίου της δελτίου, υπογραμμίζοντας πόσο σπάνιο είναι να χαίρει μία anchorwoman τέτοιου χειροκροτήματος στην αυλαία της πορείας της σε ένα κανάλι.

Ναταλία Γερμανού: «Να υπάρχει μια συγκίνηση, ναι, αλλά σε δελτίο ειδήσεων…»
«Δεν νομίζω να θυμάμαι άλλη φορά σε πλατό ειδήσεων να έχω ξανακούσει τέτοιο χειροκρότημα. Το να πέφτουν οι τίτλοι για έναν παρουσιαστή ή μια παρουσιάστρια ψυχαγωγικής εκπομπής και να αποχαιρετά και ακούς ένα χειροκρότημα, να υπάρχει μια συγκίνηση, ναι. Αλλά σε δελτίο ειδήσεων να τελειώνει, να αποχαιρετά η anchorwoman και να ακούς τέτοιο χειροκρότημα, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει», είπε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.

«Είχαμε δει έναν πολύ συγκινητικό αποχαιρετισμό στο MEGA με την Όλγα Τρέμη. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόσημο παρουσιάστριας να είναι 20 χρόνια στο “τιμόνι” ενός δελτίου», σχολίασε από την πλευρά του ο Άγγελος Βουράκης.

«Μου δείχνει πόσο αγαπητή ήταν η Σία στους συνεργάτες της»

Συμπληρώνοντας τη σκέψη της η Ναταλία Γερμανού ανέφερε: «Εμένα μου δείχνει κάτι άλλο. Μου δείχνει πόσο αγαπητή ήταν η Σία στους συνεργάτες της, στους συναδέλφους της, στους τεχνικούς, σε όλους όσοι δούλευαν μαζί της. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η σταθερότητα με την οποία μιλούσε, ακροβατούσε μαγικά σε ένα τεντωμένο σχοινί συγκίνησης, ψυχραιμίας, ουσίας».

«Δεν έσπασε η φωνή της καθόλου αλλά, αν κοιτούσες βαθιά μέσα στα μάτια της, είχε μία πολύ αδιόρατη κοκκινίλα και υγρασία. Δεν έκλαψε, δεν δάκρυσε, δεν έσπασε η φωνή της, δεν έκανε κανέναν μελοδραματισμό από αυτούς που συνηθίζουμε εμείς της ψυχαγωγίας», κατέληξε η Ναταλία Γερμανού για τον αποχαιρετισμό της Σίας Κοσιώνη στο δελτίο του ΣΚΑΪ.

