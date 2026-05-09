Σήμερα οι εκδηλώσεις της ΠΚΜ για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού

Με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/08-04-1999) η 9η Μαΐου, ημέρα λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθιερώθηκε ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 κατά του ναζισμού και του φασισμού. Για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το Έθνος τιμής προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του ιερού αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του ελληνικού λαού εναντίον των στρατευμάτων Κατοχής, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα, σε ολόκληρη τη διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι εξής εκδηλώσεις:

– Γενικός Σημαιοστολισμός από τις 8 π.μ. έως τη δύση του ήλιου στις 9 Μαΐου 2026.

– Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ και των Τραπεζών, από τη δύση του ήλιου της 9ης Μαΐου έως τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 9 Μαΐου 2026:

Ελαιώνας Συμμαχικών κοιμητηρίων (Ζέιτενλικ)

– Ώρα 9.00΄: Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Σερβικό Μνημείο

– Ώρα 9.10΄: Κατάθεση Στεφάνων στο Σερβικό Μνημείο

– Ώρα 9.30΄: Τρισάγιο στο Ελληνικό Μνημείο

– Ώρα 9.40΄: Ομιλία από την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά.

– Ώρα 9.45΄: Τελετή κατάθεσης Στεφάνων στο Ελληνικό Μνημείο από:τον Εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Προξένους, τον Διοικητή της ΑΣΔΗΜ, τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Β. Ελλάδος, τον Γενικό Επιθεωρητή Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Ελλάδος, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τον Λιμενάρχη Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, εκπροσώπους Αντιστασιακών και λοιπών Οργανώσεων που έλαβαν μέρος ενεργά στον αγώνα και την αντίσταση κατά των δυνάμεων κατοχής καθώς και εκπροσώπους Νομικών Προσώπων που επιθυμούν να τιμήσουν την εκδήλωση.

Εκδηλώσεις για τον Εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν την 9η Μαΐου 2026 και στις έδρες των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν δοξολογία, ομιλία του οικείου Αντιπεριφερειάρχη και κατάθεση στεφάνων.