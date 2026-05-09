Άδ. Γεωργιάδης: Τα έξι ψέματα του Μ. Σαλμά – Είτε από άγνοια είτε από εσκεμμένη παραπληροφόρηση

Απάντηση έξι σημείων στα «ψέματα» του Μάριου Σαλμά σχετικά με όσα είπε ο τελευταίος για τον διαγωνισμό των αποβλήτων των νοσοκομείων, δημοσίευσε μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας σημειώνοντας ότι αν και έχει αποφασίσει απαντήσει «μόνον στο Δικαστήριο», επισημαίνει ότι παρεμβαίνει καθώς δεν του αρέσει «να λένε ψέματα» για εκείνον.

Κάνοντας λόγο για έξι ψέματα του κ. Σαλμά, «είτε από άγνοια είτε από εσκεμμένη παραπληροφόρηση» ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ψέμα 1ο. Το διαγωνισμό τον έφτιαξε ο Γεωργιάδης.

Τον διαγωνισμό δεν τον έφτιαξα εγώ. Η απόφαση για κεντρικό διεθνή διαγωνισμό ελήφθη τον 05/2023 από την αρμόδια αρχή (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας που αποτελεί ΕΚΑΑ με βάση τον ν.4412/16) και ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον 09/2024 μετά και από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε συνέχεια προσφυγής εταιρειών αλλά και μετέπειτα έκδοσης απόφασης προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ψέμα 2ο. Τις προδιαγραφές τις έφτιαξα εγώ.

Δεν ήμουν καν Υπουργός Υγείας το 2023 όταν έγινε ο διαγωνισμός, αλλά και να ήμουν οι Υπουργοί δεν φτιάχνουμε προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές και η μελέτη που προηγήθηκε έγιναν από υπηρεσιακούς παράγοντες νοσοκομείων και φορέων (ΑΧΕΠΑ, Αλεξανδρούπολη, 5η ΥΠΕ κ.α.), βγήκαν δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια υποβλήθηκαν στο αρμόδιο όργανο (Αναθέτουσα) τόσο η οικονομοτεχνική μελέτη, όσο και οι προδιαγραφές, που έχουν στηριχθεί πλήρως (ίσως και για πρώτη φόρα) στο Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων και στο νέο νομικό πλαίσιο Ν. 4819/2021.

Ψέμα 3ο Όλες οι εταιρείες έκαναν κοινοπραξία.

Αρχικά οι συμβάσεις είναι 7 (όσες κι οι ΥΠΕ) και δεν είναι όλες οι εταιρείες του χώρου σε όλες τις συμβάσεις, εύκολα μπορεί να το διακρίνει κανείς από το ΚΗΜΔΗΣ που όλες οι συμβάσεις είναι αναρτημένες (πχ στην 7η ΥΠΕ είναι μόνο 1 εταιρεία και όχι κοινοπραξία) κοινώς δεν έχει ιδέα για ποιο πράγμα μιλάει.

Ψέμα 4ο. Η τιμές ήταν 700€ ο τόνος, δηλ. 0,70 το κιλό και το πήγαν 1.860€/τόνος

Η τιμή στην οποία κάνει αναφορά – παραπληροφορώντας – είναι : οριζόμενη τιμή από το παρατηρητήριο τιμών (επεξεργασία ΕΑΑΜ : 0,70€). ΌΛΟΙ οι διαγωνισμοί, μέχρι και σήμερα, βγαίνουν για το σύνολο των υπηρεσιών, δηλαδή: για διαχείριση, συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά και λοιπές υποχρεώσεις. Η μέση τιμή ΟΛΩΝ των διαγωνισμών ήταν περί τα 1,95€ με χαρακτηριστικά παραδείγματα: ΓΝ. ΚΑΤ:2,38€, ΓΝ Αλεξάνδρα 2,25€, Γ.Α.Ν. Άγιος Σάββας 1,97€. Σε περίπτωση που έκαναν διαγωνισμό μόνο για επεξεργασία (πχ Λάρισα) έκαναν και χωριστούς διαγωνισμούς (ή ακόμα και απευθείας αναθέσεις) για τις λοιπές υπηρεσίες, δηλαδή: συλλογή, μεταφορά, συσκευασίες κ.α. με πολύ μεγαλύτερο τελικό κόστος.

Η ΕΚΑΠΥ έβγαλε διαγωνισμό με τιμή εκκίνησης 1,50€ για όλα τα Νοσοκομεία για όλες τις υπηρεσίες και όχι μόνο επεξεργασία, κατακυρώθηκε σε ανάδοχο με 1,44 αλλά κλειδωμένη για όση η διάρκεια της σύμβασης (3 χρόνια)! Η συμβασιοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού, εκτός της συμβατικής τάξης που έβαλε στα νοσοκομεία, επέφερε και σημαντική μείωση πάνω από 15% στην ετήσια δαπάνη των Νοσοκομείων. Έλυσε δε, τόσα προβλήματα που τώρα θέλουν και οι λοιποί φορείς (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία του Υπ. Παιδείας και του Υπ. Άμυνας) να ακολουθήσουν την ίδια επιτυχημένη συνταγή, όπως λένε οι ίδιοι.

Ψέμα 5ο. Έβαλαν κλίνες για να υπολογίσουν τον διαγωνισμό των αποβλήτων.

Πιθανότατα δεν είχε ασκήσει ουσιαστικά καθήκοντα στο Υπουργείο Υγείας τελικά.… σε όλο τον κόσμο, το μέγεθος των Νοσοκομείων υπολογίζεται με τον αριθμό κλινών, είναι στοιχεία σύγκρισης δεδομένων. Ένα Νοσοκομείο με 950 κλίνες (πχ Ευαγγελισμός) δεν μπορεί να παράγει ίδια απόβλητα με ένα άλλο, που έχει 170 κλίνες. Ένα άλλο στοιχεία είναι οι κλινικές. Συνεπώς ο όγκος τεκμηριώνεται από το αντικειμενικό στοιχείο που είναι οι κλίνες. Είναι ευρέως γνωστό, ότι σε διεθνείς διαγωνισμούς, το Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτεί αναλυτική τεκμηρίωση κόστους (Ε.Α.Κ.), και η ανάλυση που προηγήθηκε του διαγωνισμού (με μελέτη όλων των δεδομένων) ήταν αυτή που τεκμηρίωσε την κοστολόγηση της σύμβασης.

Ψέμα 6ο. Ζήτησε (ο Γεωργιάδης…) να έχουν εξυπηρετήσει αντίστοιχες κλίνες και να έχουν τζίρο όσο η αξία των συμβάσεων αυτών».

Μήνυση και αγωγή Γεωργιάδη κατά Σαλμά

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στο Κρήτη TV αναφέρθηκε σε «παράνομες δουλειές» εντός νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για αδιαφανείς προσλήψεις αλλά και αναθέσεις σε ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν περιορίζονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας πως «θα έρθουν και για την Υγεία».

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε σε μήνυση και αγωγή κατά του κ. Σαλμά.