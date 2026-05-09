Σήμερα το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα», θα διεξαχθεί σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου, παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Περίπτερο 10), με ώρα έναρξης τις 11:30 και τη συμμετοχή των Βουλευτών των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Θα ακολουθήσει ομιλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα.

Το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.