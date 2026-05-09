Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ο Μάγος του Οζ” από σήμερα στο Metropolitan: The Urban Theater

Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον «Μάγο του Οζ» σε μορφή musical! Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λύμαν Φρανκ Μπάουμ, το έργο ανεβαίνει από τις 9 έως τις 17 Μαΐου στο θέατρο Metropolitan σε διασκευή Δήμητρας Θεοδουλίδου και Πασχάλη Αραμπατζή, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία, μουσική-στίχους Αίσωνα και χορογραφίες Ντίνου Φραγκούλη, επανασυστήνοντας τη διαχρονική ιστορία μέσα από μια φρέσκια ματιά που συνομιλεί με το σήμερα.

Η ιστορία ακολουθεί τη μικρή Ντόροθι, ένα κορίτσι που ονειρεύεται να ταξιδέψει πέρα από το ουράνιο τόξο για να ανακαλύψει ποια είναι. Παρασυρμένη από έναν δυνατό κυκλώνα, η Ντόροθι μεταφέρεται στη μαγική Χώρα του Οζ. Εκεί, χωρίς να το επιδιώξει, γίνεται η αιτία για να απελευθερωθεί ένας λαός από την τυραννία, ενώ της δίνεται η ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι προς τη Σμαραγδένια Πολιτεία, αναζητώντας τη βοήθεια του Μεγάλου Μάγου. Στον δρόμο της, συναντά ένα Σκιάχτρο που πιστεύει πως δεν έχει μυαλό, έναν Τενεκεδένιο Στρατιώτη που νιώθει πως δεν έχει καρδιά και ένα Λιοντάρι που θεωρεί πως είναι δειλό. Μαζί, ξεκινούν μια κοινή πορεία αναζήτησης, διασχίζοντας έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις, αποκαλύψεις και ανατροπές, όπου τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται.

Πέρα από μια συναρπαστική περιπέτεια, η νέα παραγωγή της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης αναδεικνύει ουσιαστικά μηνύματα που αγγίζουν μικρούς και μεγάλους: τη σημασία των βιωμάτων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, τη δύναμη της αυτογνωσίας και την αναγνώριση ότι όσα αναζητούμε υπάρχουν ήδη μέσα μας. Παράλληλα, η παράσταση θέτει καίρια ερωτήματα γύρω από την αλήθεια, την αξιοπιστία και την εικόνα που κατασκευάζεται από τους άλλους, καλώντας το κοινό να αμφισβητήσει όσα θεωρούνται δεδομένα και να δει πέρα από τις εύκολες ταμπέλες του «καλού» και του «κακού».

Ετοιμαστείτε για μια αλλιώτικη θεατρική εμπειρία που μας θυμίζει ότι τα πιο σημαντικά ταξίδια στη ζωή είναι αυτά που γίνονται μέσα μας!

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nZRof_y1rx8

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Λύμαν Φρανκ Μπάουμ

Θεατρική διασκευή: Δήμητρα Θεοδουλίδου – Πασχάλης Αραμπατζής

Σκηνοθεσία: Πασχάλης Αραμπατζής

Μουσική – Στίχοι: Αίσωνας

Χορογραφίες: Ντίνος Φραγκούλης

Σκηνογραφική επιμέλεια: Πασχάλης Αραμπατζής

Επιμέλεια σκηνικού: Ηλίας Παπαλεξανδρίδης, Κώστας Γεράσης

Ενδυματολογική επιμέλεια: Ιφιγένεια Μανώλα – Πασχάλης Αραμπατζής

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Σαραφόπουλος

Γραφιστικός σχεδιασμός: Playwalk

Φωτογραφίες: Αχιλλεία Θεοδουλίδου

Βίντεο: KarenGkiounasian

Επικοινωνία: Λία Κεσοπούλου

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Βασίλης Βακάλης, Κατερίνα Γανδά, Ειρήνη Ηροδότου, Δήμητρα Θεοδουλίδου, Ντίνος Φραγκούλης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Metropolitan: The Urban Theater, Βασ. Όλγας 65 & Φλέμινγκ 2, Θεσσαλονίκη (2311 284 773)

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: 9 έως 17 Μαΐου 2026, Σάββατο στις 19:00 & Κυριακή στις 11:30

Τιμή εισιτηρίου: 13 ευρώ (γενική είσοδος)

Αγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/o-magos-tou-oz-metropolitan/ & καθημερινά από το ταμείο του θεάτρου

Πρόσβαση με Μετρό: Στάση Φλέμινγκ

Parking: Ιδιωτικοί χώροι parking πλησίον του θεάτρου

