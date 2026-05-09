ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Σάντσεζ πριν τον Ολυμπιακό

Με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Χόρχε Σάντσεζ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του ΠΑΟΚ για το κυριακάτικο (10/5/2026) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

“Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League 2025-26.

Η τελευταία προπόνηση, όπως συνηθίζεται, ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτομέρειες του ντέρμπι και ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Χόρχε Σάντσεζ λόγω ενοχλήσεων στη μέση και δεν θα είναι διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα”, αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

