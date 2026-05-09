Ρόδος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Λάρδου στη Ρόδο μετά την είδηση του θανάτου ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του έξω από την κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής από τη σύζυγό του, πεσμένος σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού τους. Ο 62χρονος έφερε τραύματα στο κεφάλι, γεγονός που προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των Αρχών και του ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο της Ρόδος, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», ο 62χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα όρασης και εξετάζεται το ενδεχόμενο να τραυματίστηκε έπειτα από πτώση στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου, με τους αστυνομικούς να ερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Μέχρι στιγμής, πάντως, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

