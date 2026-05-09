MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για την Ημέρα της Ευρώπης: Η Ελλάδα στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για τη μετεξέλιξη της ΕΕ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την Ημέρα Ευρώπης, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνει το δικό του μήνυμα λέγοντας πως: «Σήμερα, 76 χρόνια μετά τη Διακήρυξη Schuman, τα βασικά της διδάγματα για συνεργασία, ειρήνη και αλληλεγγύη παραμένουν περισσότερο επίκαιρα από ποτέ».

Όπως τονίζει ο ίδιος, «Πέντε μόλις χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1950, ο Robert Schuman στην ιστορική ομιλία του της 9ης Μαΐου, έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Αναλυτικά το μήνυμά του:

Πέντε μόλις χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1950, ο Robert Schuman στην ιστορική ομιλία του της 9ης Μαΐου, έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Σήμερα, 76 χρόνια μετά τη Διακήρυξη Schuman, τα βασικά της διδάγματα για συνεργασία, ειρήνη και αλληλεγγύη παραμένουν περισσότερο επίκαιρα από ποτέ.

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας, και με τον πόλεμο να επιστρέφει στην ευρωπαϊκή ήπειρο, τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης οφείλουμε να αποδείξουμε εκ νέου ότι η συνεργασία των εθνών μπορεί να υπερισχύσει των συγκρούσεων και διχασμών και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την προάσπιση των αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η Ελλάδα, ως ένα από τα αρχαιότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για τη μετεξέλιξη, διεύρυνση, στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραμένει σταθερά προσηλωμένη, ώστε η αυτή η τομή στην παγκόσμια ιστορία να είναι πάντοτε σύμβολο ειρήνης, αλληλεγγύης και ενότητας.

Γιώργος Γεραπετρίτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2025 και 2026 για ακίνητα πληγέντων από φυσικές καταστροφές

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Σία Κοσιώνη: Όταν έπρεπε να εκφωνήσω ειδήσεις που είχαν θάνατο συνήθως δεν μπορούσε να βγει η φωνή μου

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

BBC: Ξεκινά η ανάπτυξη εμβολίου για τον χανταϊό

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο δήμος εξασφάλισε την παραχώρηση οικοπέδου στην Τούμπα για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Το μήνυμα Πιερρακάκη για την Ημέρα της Ευρώπης: Να την κάνουμε πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τρεις εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα στα αρχεία του Πενταγώνου – Τι ανέφεραν οι Αμερικανοί πιλότοι