Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε στρατιωτικό βλήμα στο λιμάνι 880 μέτρα από την ακτή

Ένα στρατιωτικό βλήμα εντοπίστηκε χθες κατά τη διάρκεια εργασιών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό οξειδωμένου πυρομαχικού υλικού (πιθανόν βλήματα όλμου του Β’ παγκοσμίου πολέμου) κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 880 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων. Από τη Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού Ξηράς για τις δικές της ενέργειες.