“Ρε Ανδρουλάκη είναι δυνατόν;”: Το ξέσπασμα του Άδωνι Γεωργιάδη για την πρόταση 4ημερης εργασίας

Σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ημερη εργασία

«Αφού μας είχε δυόμιση χρόνια για τις υποκλοπές, αποφάσισε να κάνει την πρώτη του κυβερνητική πρόταση για 4ήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού» είπε αρχικά.  Και μάλιστα πρόσθεσε ότι όταν το άκουσε, ο ίδιος είπε «διαφωνώ μεν αλλά τουλάχιστον να μιλάμε για μια πολιτική πρόταση, να την συζητήσουμε». «Δεν περνάνε 24 ώρες και βγάζουν ανακοίνωση εναντίον του, το Οικονομικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με πρόεδρο τον κ. Χατζηθεοδοσίου και η ΓΣΒΕΕ με πρόεδρο τον κ. Καββαδά, ΠΑΣΟΚ και οι δύο» είπε. «Όπως απεδείχθη, ο κ. Ανδρουλάκης αυτούς τους δύο ανθρώπους δεν τους είχε πάρει ούτε τηλέφωνο» είπε ο  Άδωνις Γεωργιάδης για να ξεσπάσει: «Ρε Ανδρουλάκη; Είναι δυνατόν να σε βρίζουν οι δικοί σου; Πρέπει να προσπαθήσεις να το κάνεις. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου όταν πήγε να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο και είχε πάρει την κουτρουβάλα δεν είχε γίνει τόσο ρεζίλι». 

«Ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, ο Ανδρουλάκης είναι κατσούφης και όλη μέρα γκρινιάζει»

Κληθείς να κάνει την εκτίμησή του για το ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο, ο υπουργός Υγείας είπε: «Ο κ. Τσίπρας θα είναι δεύτερος, μην το συζητάτε» εξηγώντας ότι στο τέλος οι πολίτες ψηφίζουν πρόσωπο και πως ο κ. Τσίπρας έχει λάμψη ενώ ο κ. Ανδρουλάκης είναι κατσούφης και όλη μέρα γκρινιάζει.

«Αν ο Τσίπρας βγει δεύτερος, το ΠΑΣΟΚ θα είναι τέταρτο»

Ο υπουργός Υγείας είπε ακόμα ότι ο Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα κοινό ακροατήριο και αν ο πρώην πρωθυπουργός βγει δευτερος στις εκλογές τότε το ΠΑΣΟΚ θα υποχωρήσει στην 4η θέση.

«Η κα Καρυστιανού είναι στη δεξαμενή αυτών που θέλουν το μπάχαλο»

«Υπάρχουν άνθρωποι και από τα δεξιά και από τα αριστερά που επιδιώκουν το μπάχαλο. Και η κα Καρυστιανού ανήκει σε εκείνους που θέλουν να το μπάχαλο» είπε επίσης ο υπουργός Υγείας. 

