Η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ: “Ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου, ήμουν 26 είμαι 46”

Φορώντας ένα κομψό μπλε σκούρο κοστούμι εμφανίστηκε η Σία Κοσιώνη στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της καριέρας της στον ΣΚΑΪ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο σταθμός του Φαλήρου ανακοίνωσε κι επισήμως το τέλος της συνεργασίας του με τη λαμπερή παρουσιάστρια. Η Σία Κοσιώνη στις 20:00 βγήκε κανονικά στον «αέρα» του ΣΚΑΪ και εκφώνησε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων.

Στο τέλος του δελτίου, η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε συγκινημένη τους τηλεθεατές, με άκρως συγκινητικό τρόπο.

«Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή. Μία στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή την στιγμή χτυπά πολύ δυνατά», άρχισε να λέει η Σία Κοσιώνη.

«Απόψε δε θα σας πω ότι το δελτίο μας ολοκληρώνεται, θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ, ήμουν 26 είμαι 46. Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας.

Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο, που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν.

Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό και αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου», είπε στη συνέχεια η Σία Κοσιώνη.

«Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί, χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και χωρίς τους άξιους συνεργάτες μου», πρόσθεσε.

«Σας ευγνωμονώ. Καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν», δήλωσε στο τέλος η γνωστή δημοσιογράφος που ήταν στον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό για 20 ολόκληρα χρόνια.

