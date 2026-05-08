Νεκρός 72χρονος μετά από τροχαίο στην Ερέτρια της Εύβοιας

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/5) στην Ερέτρια, στην Εύβοια, όταν κάτω αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί σοβαρά ο 72χρονος οδηγός.

Όπως αναφέρει το evima.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο. Στη συνέχεια τον 72χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου πριν από λίγο υπέκυψε στα τραύματα του.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίο διεξάγεται από την Αστυνομία.