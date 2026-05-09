Γεωργιάδης: Οποιαδήποτε ημερομηνία μετά τη ΔΕΘ δεν θεωρείται πρόωρες εκλογές

«Όλοι οι δημοσιογράφοι περιμένανε ότι θα γίνει σκοτωμός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να γίνει σκοτωμός, έγινε 6,5 ώρα μια καταπληκτική συζήτηση δημοκρατικότατη», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης σχετικά με τη χθεσινή αναφορά του για τις απουσίες από τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.



«Εγώ παραδέχομαι τον Μητσοτάκη, έμεινε 6,5 ώρες ο πρωθυπουργός εκεί. Τους άκουσε όλους τους βουλευτές του και στο τέλος απάντησε στον καθέναν ονομαστικά και προσωπικά. Δεν τσακώθηκε κανείς με κανέναν και τώρα θέλουμε να βγάλουμε πάλι μια εικόνα για να παίζουμε ότι δήθεν τσακωθήκαμε», πρόσθεσε.



«Ούτε με υπουργούς υπήρχε ένταση, ούτε τίποτα. Σε μια κουβέντα λέει ο καθένας μας την άποψη του. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον κανενός συναδέλφου μου. Μου αρέσει το στυλ των πολιτικών που είναι πιο μαχητικοί και που μπαίνουν στη φωτιά, σε κάποιους άλλους μπορεί να αρέσουν πιο πολύ οι ατσαλάκωτοι και οι κρυμμένοι», σημείωσε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.



«Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω. Ο κόσμος βλέπει, κρίνει και αντιλαμβάνεται», συμπλήρωσε.



«Η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στην τελική ευθεία για την τρίτη αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μείζον είναι πώς θα βγούμε όλοι οι Υπουργοί και όλοι οι βουλευτές και όλα τα στελέχη και θα προβάλουμε το μεγάλο κυβερνητικό μας έργο», δήλωσε.



«Στο βάθος βλέπω τον πύργο του Ελληνικού. Ναι, αν δεν είχε εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν είχε ορίσει εμένα υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον Νίκο τον Παθανάση, αυτός ο πύργος που βλέπετε δεν θα υπήρχε. Αυτός ο πύργος υπάρχει γιατί εμείς κάνουμε τη δουλειά μας», σημείωσε.



«Χθες πήγα σε ένα ιδιωτικό φαρμακείο στη Νέα Ερυθραία όπου ένας συμπολίτης μας με σκλήρυνση κατά πλάκας πήγε για πρώτη φορά να πάρει τα φάρμακά του, όχι περιμένοντας δύο ώρες στην ουρά του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ, αλλά παίρνοντας από το φαρμακείο που ήταν δίπλα στο σπίτι του και με το οποίο έχει συνεργασία», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

«Την τελευταία φορά που κοίταξα το ΦΕΚ μου δεν είχα αρμοδιότητα επί των εκλογών. Κάτι για τα νοσοκομεία γράφω και τα κέντρα υγείας, τι να σας πω», σχολίασε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης σε ερώτηση για το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών.



«Οι εκλογές του 2027 θα γίνουν αναγκαστικά νωρίτερα. Κανονικά θα γινόντουσαν Ιούνιο του ’27. Λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Ιούνιο του ’27 δεν μπορούν να γίνουν. Άρα νωρίτερα θα γίνουν», επεσήμανε.



Σε ερώτηση αν ο Οκτώβριος είναι καλός μήνας, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «η γενική μου πολιτική θέση, δεν τη λέω τώρα, το έχω πει πολύ καιρό, είναι ότι από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες».



«Και τη ΔΕΘ τη βάζω ως ορόσημο για τον εξής λόγο, διότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά», τόνισε.