Θεσσαλονίκη: 386 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και 16 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μέσα σε 24 ώρες
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, κατά το τελευταίο 24ωρο, πραγματοποίησαν ειδική επιχειρησιακή δράση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία βεβαιώθηκαν 729 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 2 συλλήψεις και δύο 2 ακινητοποιήσεις οχημάτων.
Αναλυτικότερα,
Συνελήφθησαν:
- από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (09-05-2026), δύο ημεδαποί ηλικίας 54 και 26 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν να οδηγούν υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Επιπλέον, επιβλήθηκε το διοικητικό μέτρο της ακινητοποίησης των Ι.Χ.Ε.
Βεβαιώθηκαν:
- 386 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.
- 16 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
- 19 παραβάσεις Ε.Π.Η.Ο.
- 308 λοιπές παραβάσεις
Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.
