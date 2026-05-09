Σία Κοσιώνη: Τι τηλεθέαση έκανε το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ

Η Σία Κοσιώνη εκφώνησε χθες, Παρασκευή 8 Μαΐου, το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη σημείωσε το βράδυ της Παρασκευής ποσοστό 13,1% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας μέχρι το 14,2%.

Στο γενικό σύνολο το “φινάλε” της δημοσιογράφου συγκέντρωσε μερίδιο 14,2%, με την τηλεθέαση να φτάνει το 15,5% στην αποφώνηση του δελτίου.

Σία Κοσιώνη: «Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να βγάλω τη μάσκα»

«Νιώθω σαν αν μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να τη βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο, για ένα λεπτάκι στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω. Νιώθω ότι το οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Ευχαριστώ και τον άνδρα μου και όλη μου την οικογένεια. Η δουλειά μας είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια, άδικη πάρα πολλές φορές και όλα αυτά τα ζει μαζί μας και η οικογένεια μας. Άρα θέλω πάρα πολύ να τους ευχαριστήσω.

Το μόνο που κρατάω είναι τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε, τους ανθρώπους μου και φεύγω τρομερά υπερήφανη», δήλωσε η Σία Κοσιώνη στους δημοσιογράφους, αμέσως μετά το τέλος του δελτίου.