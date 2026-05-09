MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Eπιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις τράπεζες έβαλε στο στόχαστρο της κριτικής του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα social media, σήμερα Σάββατο (9.5.26).

 «Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχανε κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους,στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήτανε μια κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ακολούθως εξηγεί που οφείλεται η αυξημένη κερδοφορία των τραπεζών: «Πάμε να δούμε γιατί. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογκες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές.

Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας, είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους.

Και όλα αυτά ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη από δανεισμό».

Κλείνοντας καταθέτει τις δικές του προτάσεις:

«Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά; Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά; Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία».

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός 62χρονος που έπεσε από μπαλκόνι σε ακάλυπτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διπλοκατοικία στις Συκιές – Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

Αμετάβλητη κράτησε ο οίκος Fitch την αξιολόγηση για την Ελλάδα σε “ΒΒΒ” με σταθερές προοπτικές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Το μήνυμα Πιερρακάκη για την Ημέρα της Ευρώπης: Να την κάνουμε πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Κίνα: Ο απολογισμός από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων αυξήθηκε σε 37 νεκρούς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 21 ώρες πριν

Η Ryanair ανακοίνωσε το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη