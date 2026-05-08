Αθήνα: Συνελήφθη ζευγάρι με χρυσές λίρες, κοσμήματα και όπλο

Στη σύλληψη ενός 45χρονου και μίας 49χρονης αλλοδαπής προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Μαΐου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από έλεγχο σε όχημα που κρίθηκε ύποπτο και κατά την έρευνα τους βρέθηκε μεγάλος αριθμός κοσμημάτων και τιμαλφών, καθώς και χρηματικό ποσό.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Μεταξύ άλλων μετά τον έλεγχο στο αυτοκίνητο κατασχέθηκαν:

2.880 ευρώ

19 χρυσές λίρες και ένα μισόλιρο

χρυσές αλυσίδες χειρός και λαιμού

χρυσά βραχιόλια

32 δαχτυλίδια χρυσά και ασημένια

10 χρυσοί σταυροί

σκουλαρίκια, πέρλες και χρυσή καρφίτσα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου ακολούθησε έρευνα στην οικία τους.

Κατά την κατ’ οίκον έρευνα οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

πιστόλι με γεμιστήρα

65 ρολόγια

20 βραχιόλια

52 δαχτυλίδια

82 σκουλαρίκια

6 χρυσές αλυσίδες

17 κολιέ

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση της προέλευσης των κατασχεθέντων αντικειμένων.



Δείτε φωτογραφίες