Λέσβος: Διευκρινίσεις του ΥΠΑΑΤ στο αίτημα εμβολιασμού για τον αφθώδη

Δεν έχει αποφασιστεί σχέδιο εμβολιασμού των ζώων στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, ωστόσο «η υφιστάμενη κατάσταση είναι υπό διαρκή αξιολόγηση, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιαστικού πλάνου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. Για τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές καθώς και με την επιστημονική κοινότητα». Αυτό απαντά η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο αίτημα που διατυπώνεται από τη Λέσβο για εφαρμογή σχεδίου εμβολιασμού των υγειών ζώων. Με αυτό μάλιστα το αίτημα σε κινητοποιήσεις κατέρχονται τη Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου που καλούν σε συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στη ΓΓ Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Τα κρούσματα αφθώδους πυρετού έχουν φτάσει τα 79, με τις ζώνες επιτήρησης και ελέγχου να καλύπτουν γεωγραφικά το μισό νησί. Εν τω μεταξύ, ματαιώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση της περιφέρειας στο Σκαλοχώρι που επρόκειτο να ενημερώσει για τον αφθώδη πυρετό και τα μέτρα βιοασφάλειας μετά και τις καταγγελίες για μη τήρηση των κανόνων στον τρόπο ταφής των θανατωμένων ζώων. Θα ήταν η πρώτη ενημερωτική συνάντηση της Περιφέρειας, ωστόσο μετά από επικοινωνία με το ΥΠΑΑΤ, κρίθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος διασποράς της ζωονόσου με μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων σε πληγείσες περιοχές.

Το έλλειμμα ενημέρωσης πάντως για τον αφθώδη πυρετό, είναι από τα σημαντικά ζητήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην ανακοίνωση του, διευκρινίζει ακόμα ότι και να εφαρμοστεί κάποιο εμβολιαστικό σχέδιο, οι σφαγές στις θετικές εκτροφές θα συνεχιστούν καθώς αυτό προβλέπουν οι κανονισμοί. Αναλυτικά η απάντηση της διεύθυνσης κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ διευκρινίζει:

«Σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (Καν. 687/2020), η θανάτωση των θετικών εκτροφών παραμένει υποχρεωτική ως μέθοδος εκρίζωσης του πολύ μεταδοτικού αυτού νοσήματος. Τα εμβόλια αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτροπή μόλυνσης των ζώων και την περαιτέρω μετάδοση του ιού.

Με τον εμβολιασμό, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την εκρίζωση του νοσήματος (θανάτωση των θετικών εκτροφών, περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, υγειονομική ταφή, καθαρισμοί-απολυμάνσεις, ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, συστηματική επιτήρηση στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.).

Για τη λήψη απόφασης εφαρμογής ενός προγράμματος εμβολιασμού των ευαίσθητων, στον αφθώδη πυρετό, ζώων συνεκτιμώνται τα επιδημιολογικά δεδομένα καθώς και οι κίνδυνοι περαιτέρω εξάπλωσης του νοσήματος, σε συνάρτηση με τις αρνητικές επιπτώσεις που απορρέουν από την μακροχρόνια υποβάθμιση του υγειονομικού καθεστώτος της χώρας, λόγω εμβολιασμού. Η υφιστάμενη κατάσταση είναι υπό διαρκή αξιολόγηση προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιαστικού πλάνου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. Για τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές καθώς και με την επιστημονική κοινότητα.»