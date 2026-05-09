Μετά τον χανταϊό και νοροϊός σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική με πάνω από 100 ασθενείς

Το κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess, το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι του Port Everglades της Φλόριντα, ανέφερε ότι 115 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 102 επιβατών και 13 μελών του πληρώματος, εμφάνισαν συμπτώματα του νοροϊού. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η επιδημία οδήγησε σε αυστηρά μέτρα απομόνωσης των μολυσμένων ατόμων, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Τα μέτρα πρόληψης και απολύμανσης του κρουαζιερόπλοιου

Η εταιρεία Princess Cruises ανέφερε ότι, με την εμφάνιση των πρώτων περιστατικών, πραγματοποιήθηκε πλήρης απολύμανση του πλοίου, ενώ προστέθηκαν επιπλέον μέτρα υγιεινής κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το Caribbean Princess θα καθαριστεί πλήρως και θα απολυμανθεί προτού ξεκινήσει το επόμενο ταξίδι του.

Σύμπτωμα του νοροϊού και τρόποι μετάδοσης

Τα συμπτώματα του νοροϊού περιλαμβάνουν έντονο εμετό και διάρροια, ενώ ο ιός μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα άτομα, επιφάνειες, ή μέσω μολυσμένων τροφίμων και νερού. Αν και ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός, οι σοβαρές συνέπειες είναι σπάνιες, και τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε δύο ημέρες.

Παράλληλη έξαρση του χανταϊού και η απειλή για άλλες επιδημίες

Η έξαρση του νοροϊού έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού σε άλλο κρουαζιερόπλοιο, το MV Hondius, που έχει προκαλέσει περισσότερους θανάτους. Παρά τις διαφοροποιήσεις στη μεταδοτικότητα και σοβαρότητα των δύο ιών, και οι δύο περιπτώσεις αναδεικνύουν τις προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας για τον έλεγχο των επιδημιών σε κλειστούς χώρους.

