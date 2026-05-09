Πότε κάνουν πρεμιέρα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τις Πανελλήνιες 2026, αφού σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας οι εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και μουσικών μαθημάτων στις 16 Ιουνίου.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά, ενώ στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ από τις 4-15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα για τα ειδικά μαθήματα

Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν μεταξύ 16 και 25 Ιουνίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

  • Τρίτη 16 Ιουνίου 2026: Αγγλικά (Έναρξη: 10:00 π.μ.).
  • Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026: Ελεύθερο Σχέδιο (Έναρξη: 08:30 π.μ.).
  • Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026: Γραμμικό Σχέδιο (Έναρξη: 08:30 π.μ.).
  • Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026: Γερμανικά (Έναρξη: 08:30 π.μ.).
  • Σάββατο 20 Ιουνίου 2026: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Έναρξη: 10:00 π.μ.).
  • Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Έναρξη: 08:30 π.μ.).
  • Τρίτη 23 Ιουνίου 2026: Γαλλικά (Έναρξη: 08:30 π.μ.).
  • Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026: Ιταλικά (Έναρξη: 08:30 π.μ.).
  • Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026: Ισπανικά (Έναρξη: 08:30 π.μ.).

