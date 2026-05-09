Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 9η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 9 Μαΐου:

1927 Πραγματοποιούνται οι πρώτες Δελφικές Γιορτές, με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.

1936 Η χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φονικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος», που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.

1950 Ο Γαλλολουξεμβούργιος πολιτικός Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή, που έμεινε στην ιστορία ως «Διακήρυξη Σούμαν», θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1956 Μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα, καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Τέσσερις διαδηλωτές κι ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 165 από σφαίρες.

1967 Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Στυλιανού Παττακού, και Δημόσιας Τάξης, Παύλου Τοτόμη, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα «παντός ρυπαρού και ρακένδυτου ή φέροντος γενειάδα ή μακράν κόμη» τουρίστα. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα, αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες.

1974 Ο νεαρός Μπρους Σπρίνγκστιν εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο δημοσιογράφος Τζον Λάντο γράφει στο περιοδικό «Rolling Stone»: «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Μπρους Σπρίνγκστιν».

Γεννήσεις

1837 Άνταμ Όπελ, Γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της φερώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. (Θαν. 8/9/1895)

1874 Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος, που ανακάλυψε τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών. (Θαν. 2/3/1939)

1936 Άλμπερτ Φίνεϊ, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ. (Θαν. 7/2/2019)

Θάνατοι

1805 Φρίντριχ Σίλερ, Γερμανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. («Ωδή της Χαράς») (Γεν. 10/11/1759)

2009 Ευγένιος Σπαθάρης, Έλληνας καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών. (Γεν. 2/1/1924)

Γιορτάζουν

Ησαΐας, Χριστόφορος, Χριστοφορία.

Επέτειοι

Ημέρα της Ευρώπης (E.E.)