Αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

«Με την πρέπουσα τιμή», ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προέπεμψαν σήμερα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη καθώς ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψή του που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση της Βουλής των Ελλήνων.

Μετά την αναχώρησή του ο κ. Πλακιωτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Την εβδομάδα που πέρασε, η Βουλή των Ελλήνων τιμήθηκε και λαμπρύνθηκε από την σοφή και σεπτή παρουσία του Παναγιώτατου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου Α’.

Είχαμε την εξαίρετη τιμή να υποδεχθούμε τον Πατριάρχη και η μοίρα μας επεφύλαξε την πραγματική ευλογία να είμαστε παρόντες σε μια ιστορική ομιλία του ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας που αντιπροσώπευε το μεγαλείο και το κάλλος ψυχής του πνευματικού μας ηγέτη, μια ομιλία που άγγιξε τις πιο μύχιες πτυχές της εθνικής και θρησκευτικής μας υπόστασης και συνείδησης.

Η σημερινή επιστροφή του Παναγιώτατου στην Πατριαρχική του έδρα, μας αφήνει με αισθήματα και μηνύματα πανανθρώπινης αγάπης, αισιοδοξίας, ειρήνης, ελπίδας και συμφιλίωσης. Του ευχόμαστε να συνεχίσει το θεάρεστο έργο του και ο Θεός να μας ευλογήσει να τον υποδεχθούμε και πάλι στον τόπο μας».

