ΕΕΘ: Να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι οδηγούν σε υποβάθμιση το αεροδρόμιο “Μακεδονία”

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με αφορμή την αποχώρηση της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη με σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας με σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η οριστική πλέον δυσάρεστη εξέλιξη με την ανακοίνωση της αποχώρησης της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» γιγαντώνει την ήδη μεγάλη ανησυχία μας για τα όσα εκτυλίσσονται στις αερομεταφορές της Θεσσαλονίκης.

Γινόμαστε μάρτυρες μιας σύγκρουσης συμφερόντων ανάμεσα σε δύο ιδιωτικές εταιρείες, η οποία δυστυχώς φέρνει βαρύτατες αρνητικές επιπτώσεις για την Βόρεια Ελλάδα.

Πρώτοι που θα “πληρώσουν την νύφη” θα είναι τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που είναι οι στυλοβάτες του τουρισμού ενώ πλήγμα θα δεχθεί και το συνολικό τουριστικό αποτύπωμα της περιοχής. Παράλληλα, πλήττεται και κάθε κάτοικος του νομού, ο οποίος στερείται πλέον την άμεση και low cost πρόσβαση σε δεκάδες σημαντικούς προορισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επιπλέον, αν ευσταθούν όσα υποστηρίζονται ότι η θετική κίνηση της κυβέρνησης να μειώσει κατά 75% το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ADF) δεν μετακυλίστηκε στους επιβάτες, τότε είναι δεδομένες και συγκεκριμένες οι τεράστιες ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Και σε αυτούς που πήραν αυτές τις αποφάσεις αλλά και σε εκείνους που το επέτρεψαν να συμβεί.

Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, να υπερασπιζόμαστε τα μέλη μας και να πράττουμε υπέρ της ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας.

Άλλωστε πρώτοι μιλήσαμε επισήμως και στο ανώτερο επίπεδο για τα ζητήματα με τις χρεώσεις στο αεροδρόμιο και μας αναγνωρίστηκε από όλους τους φορείς. Με το ίδιο πνεύμα και την ίδια θέληση θα συνεχίσουμε.

Αρχικά το ΕΕΘ συμμετέχει μέσω εμού στην κοινή επιτροπή των φορέων που συστάθηκε στην τελευταία ευρεία σύσκεψη. Η συγκεκριμένη επιτροπή έχει ήδη στον σχεδιασμό της κρίσιμες συναντήσεις με την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, με κυρίαρχο θέμα το μέλλον του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να αναστραφεί το σημερινό βαρύ κλίμα στον τουριστικό και επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Τέλος, να θεωρείται απολύτως δεδομένο ότι από την πλευρά μου θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες, προκειμένου να θωρακίσουμε τα συμφέροντα των επαγγελματιών και την αναπτυξιακή πορεία της πόλης μας”