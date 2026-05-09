Μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε το μουσείο αρχαιοτήτων του μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά – Δείτε εικόνες

Ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Θεσσαλονίκης με σημαντικές αρχαιότητες που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές του μετρό, εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί στη δυτική πλευρά της πόλης. Ο λόγος για το Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» που στεγάζεται στο κτήριο – μνημείο του Στρατωνισμού Α3, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

Το μουσείο φιλοξενεί μέρος των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των Αρχαιοτήτων για τις ανασκαφές του μετρό Θεσσαλονίκης. Στον αύλειο χώρου του μουσείου, προβάλλονται και αναδεικνύονται τα αποσπασμένα ψηφιδωτά δάπεδα, τα υπόκαυστα και οι τοίχοι της έπαυλης από τον Σταθμό «Αγία Σοφία». Πρόκειται για ένα μουσείο που φιλοξενεί ευρήματα από το 316 π.Χ. έως και τη μεγάλη φωτιά που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη το 1917.

Η έκθεση χωρίζεται σε δύο μέρη:

α) αρχαιότητες που προέρχονται από ανασκαφές στις εκτός των τειχών περιοχές (προέρχονται από τους σταθμούς: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Φλέμινγκ και αμαξοστάσιο Πυλαίας και αναπτύσσεται στο ισόγειο του κτιρίου και

β) αρχαιότητες από ανασκαφές σε δύο σταθμούς, Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας, που χωροθετούνται εντός των τειχών της πόλης. Το τμήμα αυτό είναι το μεγαλύτερο και αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον όροφο του κτιρίου.

Το αρχαιολογικό υλικό οργανώνεται σε 5 ενότητες βάσει του τόπου προέλευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επιτύμβιες στήλες, κοσμήματα και χρυσά στεφάνια, λάρνακες και σαρκοφάγοι με πλούσια διακόσμηση της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, ρωμαϊκοί ταφι καί βωμοί, τοιχογραφίες, και ψηφιδωτά πρωτοβυζαντινής βασιλικής, κτιστός καμαροσκεπής τάφος ως τμήμα ταφικού λατρευτικού συνόλου μικρού ναού πρωτοβυζαντινών χρόνων, καθώς και αποθηκευτικά και εργαστηριακά αγγεία.

Από την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 το Μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 08:30 μέχρι τις 15:30 (εκτός Τρίτης).

Παρουσία Μητσοτάκη τα εγκαίνια του μουσείου – «Δέσμευση να προχωρήσουν άμεσα οι μελέτες για μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη»

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του μουσείου παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, του Δημάρχου Παύλου- Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη και πλήθος κυβερνητικών στελεχών.

«Είναι έμπρακτο το ενδιαφέρον μας για τη Θεσσαλονίκη και την πολιτιστική της κληρονομιά», υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στη δημιουργία του μουσείου σημείωσε ότι είναι μια ακόμη κίνηση για την προστασία του πολιτισμού της πόλης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά που θα γίνουν σε λίγες εβδομάδες σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Δημιουργούμε έναν μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής, εδώ στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και έναν πόλο έλξης επισκεπτών από ολόκληρη την πόλη και τη Μακεδονία. Φέρνουμε στο προσκήνιο περιοχές που για δεκαετίες έμειναν εκτός του οπτικού πεδίου της κεντρικής κυβέρνησης».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ακόμα πως το μέτρο Θεσσαλονίκης έχει αλλάξει προς το καλύτερο την πόλη και πως σύντομα θα αποδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά, ενώ τόνισε με έμφαση ότι είναι αδιαπραγμάτευτη «η προσωπική μου δέσμευση να προχωρήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη».

«Τα ευρήματα στο μουσείο μαρτυρούν διαχρονικά τη ζωή της Θεσσαλονίκης»

Στην ονομασία του μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» στάθηκε στον χαιρετισμό της η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Οπως είπε, οφείλεται σε επιγραφή του 3ου μ.Χ. που βρέθηκε κατά τις ανασκαφές.

«Το μουσείο αποτελεί επιστέγασμα μιας τεράστιας προσπάθειας», δήλωσε ακόμα η κα Μενδώνη λέγοντας πως μέσα από τα ευρήματα που φιλοξενούνται σε αυτό «μαρτυρούν τον τρόπο ζωής και διαχρονικά τη ζωή της Θεσσαλονίκης».

Σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού, το μουσείο αποτελεί ένα έργο προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ ενώ έχουν γίνει έργα για τον Πολιτισμό αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία.

«Ιστορική μέρα για τη Θεσσαλονίκη»

Για ιστορική μέρα έκανε λόγο στον χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας. «Δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό έργο υποδομής, είναι ένα έργο βαθιάς πολιτιστικής και πνευματικής αξίας», τόνισε και πρόσθεσε πως το μουσείο αναδεικνύει με τρόπο ζωντανό την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης ο κ. Βαρνάβας τέλεσε αγιασμό.

Στην τελετή εγκαινίων παροντρς ήταν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, η Υφυπουργός Εργασίας, Αννα Ευθυμιου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, βουλευτές της πόλης καθώς και άλλοι δήμαρχοι του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.