Θεσσαλονίκη: Άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στη Νέα Μηχανιώνα – Δείτε βίντεο

Άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης πραγματοποιήθηκε στον λιμενοβραχίονα της Νέας Μηχανιώνας, με τη συμμετοχή του Λιμενικού και εθελοντών. Στο σενάριο, πλωτό φράγμα και ειδικά απορροφητικά υλικά χρησιμοποιήθηκαν για τον περιορισμό πετρελαιοκηλίδας, ενώ την επιχείρηση παρακολούθησαν μαθητές σχολείων της περιοχής.

«Το μήνυμα είναι η προστασία του υγρού στοιχείου της θάλασσας, η εξοικείωση με τη θάλασσα, ειδικά στην περιοχή μας, το Δήμο Θερμαϊκού και στη Μηχανιώνα η σύνδεση αυτή είναι τεράστια, σε βάθος χρόνου. Έχει να κάνει με την ιστορία, με τη ζωή, με την επιβίωση της Μηχανιώνας και του Δήμου Θερμαϊκού», δήλωσε ο Θεόδωρος Τζέκος δήμαρχος Θερμαϊκού.

«Πιστεύω ότι με αυτές τις δράσεις θα μπορέσουμε να δώσουμε στη νέα γενιά να καταλάβει το τι κάνουμε και να μπορέσει να αγαπήσει και το και το δικό μας το επάγγελμα και να ασχοληθεί και να αγαπάει το περιβάλλον μας και τη θάλασσα», τόνισε ο Ευάγγελος Μπαμπάνης πλωτάρχης Λιμενικού Νέας Μηχανιώνας.

«Είχαμε μια κηλίδα στη Νέα Μηχανιώνα. Παίξανε όλα τα σενάρια. Το Λιμενικό εθελοντικές ομάδες και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Θερμαϊκού, ήταν παρόντες, με σκοπό να είμαστε έτοιμοι σε ανάλογη περίπτωση», είπε ο Χρήστος Ράμμος πρόεδρος Εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ.

«Σε ελάχιστο χρόνο, είδατε ότι απομόνωσαν την πετρελαιοκηλίδα, να μην επεκταθεί καθόλου», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Νέστορας Κομήνιας, πρόεδρος ΕΦΟΠΑΚ και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θερμαϊκού.