The Comic Con: Η μεγαλύτερη διοργάνωση υπερ- ηρώων και σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Η κορυφαία διοργάνωση ποπ κουλτούρας στην Ελλάδα επέστρεψε για 10η χρονιά, γιορτάζοντας μια δεκαετία παρουσίας με ένα επετειακό τριήμερο γεμάτο δράση, φαντασία, παιχνίδι και συμμετοχή δημιουργών παγκόσμιας εμβέλειας.

Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των κόμικς, του animation, των video games και της ποπ κουλτούρας.

Το The Comic Con 10 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας, από τους πιο παθιασμένους fans μέχρι εκείνους που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στον χώρο.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση του πολιτιστικού αποτυπώματος της πόλης και αναδεικνύοντάς τη σε δυναμικό κόμβο δημιουργικής έκφρασης.

ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ

Το The Comic Con 10 είναι η τέλεια αφορμή για να γίνει κανείς ο ήρωας που πάντα ήθελε να είναι. Οι επισκέπτες καλούνται να φορέσουν τη στολή τους, να ζωντανέψουν τον αγαπημένο τους χαρακτήρα και να γιορτάσουν σε ένα περιβάλλον όπου το cosplay δεν είναι απλώς καλοδεχούμενο, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας.

Ιδιαίτερα για τις οικογένειες, η διοργάνωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να εμφανιστούν ως υπερήρωες, μάγοι ή αγαπημένοι χαρακτήρες, ζώντας τη δική τους ιστορία μέσα στο φεστιβάλ. Σε έναν κόσμο γεμάτο ήρωες, κανείς δεν είναι πολύ μικρός για να φορέσει μανδύα.

Για τους μικρότερους επισκέπτες έως 8 ετών, η είσοδος είναι δωρεάν.

LEVEL UP!

Η δέκατη επετειακή διοργάνωση του The Comic Con επεκτείνεται σε τρεις χώρους: το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», το Περίπτερο 6 και το Περίπτερο 5 τής ΔΕΘ-Helexpo, ανεβάζοντας το συνολικό εμβαδό σε 8.000 τ.μ. γεμάτα ζωή, χρώμα και ιστορίες.

Η μεγάλη νέα προσθήκη είναι το «Περίπτερο 5 – Game Area», ένας ολόκληρος χώρος αφιερωμένος στο gaming, όπου επισκέπτες κάθε ηλικίας μπορούν να παίζουν χωρίς επιπλέον χρέωση, με το εισιτήριο εισόδου. Στον χώρο θα φιλοξενηθούν σύγχρονα video games, retro classics, επιτραπέζια παιχνίδια, card games και role-playing εμπειρίες, καθώς και ειδικά διαμορφωμένη ζώνη για παζλ, όπου το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Παζλ του The Comic Con.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντυπωσιακές διαδραστικές δραστηριότητες όπως free roam VR και HADO battles. Γιατί η δεκαετία γιορτάζεται με τον καλύτερο τρόπο: παίζοντας…

EXPERIENCE THE COMIC CON

Panels, workshops και masterclasses με Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς δίνουν στο κοινό την ευκαιρία να μπει βαθύτερα στον κόσμο των comics, του animation και του gaming. Από Q&As μέχρι θεματικές συζητήσεις, το πρόγραμμα της διοργάνωσης μετατρέπει την επίσκεψη σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ MULTIVERSE

Όπως κάθε χρόνο, ο κορμός της διοργάνωσης αποτελείται από Έλληνες δημιουργούς, οι οποίοι φέτος θα ξεπεράσουν τους 160. Μαζί με καταξιωμένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η διοργάνωση συνεχίζει να στηρίζει τη νέα γενιά δημιουργών, προσφέροντας χώρο και ευκαιρίες σε ανερχόμενα ταλέντα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τιμώμενος voice actor της δέκατης διοργάνωσης είναι ο Τάσος Κωστής, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της ελληνικής μεταγλώττισης. Με μακρά πορεία σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο, έχει χαρίσει τη φωνή του σε αγαπημένους χαρακτήρες που μεγάλωσαν γενιές τηλεθεατών, ανάμεσά τους ο Αστυνόμος Σαΐνης και ο Δρακουμέλ. Η παρουσία του αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους θαυμαστές του να τον γνωρίσουν από κοντά, να ακούσουν ιστορίες από τα παρασκήνια της μεταγλώττισης και να ανακαλύψουν τον άνθρωπο πίσω από τις φωνές που τους συντρόφευσαν για χρόνια.

Ο Bob Katsionis και ο Δημήτρης Μεντζέλος συμμετέχουν δυναμικά στο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, συνεχίζοντας τη δημιουργική τους παρουσία στο The Comic Con 10. Ο πρώτος αναλαμβάνει την παρουσίαση του φετινού The Comic Con Trivia, ενώ ο δεύτερος συμμετέχει σε θεματικό panel αφιερωμένο στη σχέση της ποπ κουλτούρας με τη ραπ, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αλληλεπίδραση μουσικής και σύγχρονων αφηγήσεων.

DESTINATION THE COMIC CON

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Thessaloniki Comic Convention – The Comic Con 10. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» και στα Περίπτερα 5 και 6 τής ΔΕΘ Helexpo. Ώρες λειτουργίας: 10:00-21:00. Εισιτήρια: 10 ευρώ (ημέρας), 18 ευρώ (τριημέρου προπώληση), 20 ευρώ (τριημέρου). Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά ηλικίας έως 8 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα. Ελεύθερη είσοδος σε ΑμΕΑ, με την επίδειξη του σχετικού αποδεικτικού. Προμηθευτείτε εισιτήρια: εδώ.