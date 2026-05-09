Στο χειρουργείο ο Γιάννης Πιτταράς: Όσα ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής τους ο Γιώργος Γρηγοριάδης

Χωρίς τον έτερο… “Δεκατιανό”, Γιάννη Πιτταράς, βγήκε στην έναρξη της σημερινής (9/5) πρωινής εκπομπής στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Ο δημοσιογράφος καλημέρισε τους τηλεθεατές και χωρίς να χάσει το χιούμορ του αναφέρθηκε στην απουσία του συναδέλφου του, ο οποίος λόγω μίας χειρουργικής επέμβασης απέχει προσωρινά από τα επαγγελματικά του καθήκοντα.

«Σήμερα θα είμαι μόνος μου, γιατί ο συναγωνιστής μου εδώ στους Δεκατιανούς, ο Γιάννης Πιτταράς, έχει κάνει ένα χειρουργείο την Τρίτη στη μέση, που τον ταλαιπωρούσε. Θα μείνει σήμερα και αύριο στο κρεβάτι με ηλεκτρική κουβέρτα, με την απαραίτητη περιποίηση από τη σύζυγο και την άλλη βδομάδα θα είναι μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γρηγοριάδης και συμπλήρωσε στο ίδιο ύφος:

«Προς το παρόν θα με ανεχτείτε για τις επόμενες περίπου δύο ώρες σήμερα και τις περίπου δύο ώρες αύριο. Είναι καλά, πάντως, γερός, σιδερένιος και τον περιμένουμε γρήγορα κοντά μας».

