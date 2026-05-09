Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη, ισχυρότερη και σε θέση να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των Ελλήνων

Την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας μέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον παρουσίασε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 6ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης στα εθνικά και διεθνή ζητήματα.

Η ομιλία του κινήθηκε γύρω από πέντε βασικούς άξονες εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζει η χώρα για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, την αναβάθμιση της γεωπολιτικής ισχύος της, την ήπια ισχύ του ελληνισμού, τις στρατηγικές διεθνείς συμμαχίες και τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε την εικόνα μιας χώρας που -όπως είπε- μέσα στα τελευταία τρία χρόνια πέτυχε όσα δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα πενήντα χρόνια και τόνισε ότι η Ελλάδα απέκτησε «ισχυρό γεωπολιτικό στίγμα», ενίσχυσε τις διεθνείς της σχέσεις και λειτούργησε ως δύναμη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια.

Ειδικότερα για τα ελληνοτουρκικά σημείωσε:

«Έχουμε ήδη καταφέρει με την Τουρκία να βρισκόμαστε σε μια λειτουργική σχέση, χωρίς καμία υποχωρητικότητα. Καταφέραμε να μειώσουμε δραματικά τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και, ταυτόχρονα, να περιορίσουμε σημαντικά τις μεταναστευτικές ροές εξ Ανατολών».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι «είναι πράγματι η πιο δύσκολη εποχή για τη διεθνή γεωπολιτική», περιγράφοντας ένα διεθνές περιβάλλον «εν μέσω πολέμων και κατάρρευσης της διεθνούς πολυμέρειας», με συνεχείς κρίσεις και ανατροπές, και πρόσθεσε:

«Η κυβέρνηση αυτή έχει εγγυηθεί ότι στα δύσκολα μονοπάτια θα πορευτούμε με συνέπεια, χωρίς εκπτώσεις στην κυριαρχία και στα δικαιώματά μας, με ισχύ και πειθώ, αλλά και με εγκράτεια και υπευθυνότητα».

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» να διαμορφώνει μαζί με τις υπόλοιπες «14 χώρες του Συμβουλίου την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας» και συνέχισε λέγοντας:

«Όλοι εκείνοι οι οποίοι διέβλεπαν αποτυχίες, υποχωρήσεις και κατάρρευση, σήμερα θα πρέπει να ομολογήσουν ότι η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ ισχυρότερη και σε θέση να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των Ελλήνων».

«Αλήθεια, μπορούσε κανείς να σκεφτεί πριν από το 2019 ότι η Ελλάδα θα ήταν πάροχος ασφάλειας για μεγάλες χώρες, όπως οι χώρες του Κόλπου ή η Βουλγαρία;» διερωτήθηκε ο υπουργός.

Ταυτόχρονα, ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε τις σημαντικές διεθνείς συμμαχίες των τελευταίων ετών, τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία, την έλευση του προέδρου Μακρόν και του Εμίρη του Κατάρ, καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ήταν πρωτοβουλία της Ελλάδας η διαμόρφωση συνθηκών για μια ευρωπαϊκή άμυνα», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και συνέχισε:

«Η Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία έθεσε και πέτυχε, κάτω από αντίξοες συνθήκες, στην ευρωπαϊκή άμυνα να μη συμμετέχει καμία τρίτη χώρα, παρά μόνο αν σέβεται απολύτως την εθνική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε κράτους-μέλους. Κανείς δεν θα αποτελέσει μέρος της εθνικής άμυνας και της άμυνας της Ευρώπης αν δεν σέβεται τα συμφέροντά της».

Στο ίδιο πλαίσιο μίλησε για τις γεωτρήσεις και για την ενεργειακή και γεωπολιτική παρουσία της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η χώρα σε ζητήματα ενέργειας, θαλάσσιων ζωνών και περιφερειακής συνεργασίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην «ήπια ισχύ» του ελληνισμού, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν ισχυροποιείται μόνο μέσω της διπλωματίας, ή της άμυνας, αλλά και μέσω του πολιτισμού, της γλώσσας και της παγκόσμιας παρουσίας των Ελλήνων.

«Η γλώσσα είναι η καρδιά μας», ανέφερε, μιλώντας για την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Σημείωσε, ακόμη, τις επιτυχημένες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από εμπόλεμες περιοχές της Μέσης Ανατολής, ως απόδειξη της διεθνούς ισχύος και της οργανωτικής ετοιμότητας της χώρας.

«Η Ελλάδα κατάφερε να επαναπατρίσει Έλληνες από τη Μέση Ανατολή με ασφάλεια, ταχύτητα και κύρος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η χώρα «είναι πλέον σε θέση να προστατεύει τους πολίτες της όπου κι αν βρίσκονται».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις στρατηγικές συμμαχίες της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα «συνομιλεί ισότιμα με τις μεγάλες δυνάμεις» και έχει ενισχύσει τον ρόλο της στους διεθνείς οργανισμούς. Σημείωσε, ότι αυτές οι εξελίξεις, η αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας «μας έδωσαν τη δυνατότητα να επανεκκινήσουμε τις άτυπες συνομιλίες για το Κυπριακό», για την επιδίωξη λύσης εντός των αρχών του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα πρωτοπορεί στο να αναλάβει και δικό της ρόλο για το μέλλον των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα», και διερωτήθηκε: «Ποιος είναι καταλληλότερος να φέρει εις πέρας αυτό το εγχείρημα εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι στις επαφές του με Έλληνες του εξωτερικού αισθάνεται υπερήφανος για τις αντιδράσεις τους. «Αισθάνομαι πραγματική τιμή όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό ή όταν συναντώ συμπολίτες μας, οι οποίοι μου λένε από την ψυχή τους ένα και μόνο πράγμα: “Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες”», τόνισε ο υπουργός.