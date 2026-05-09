Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από 41 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη δύο ανδρών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 8ης Μαΐου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σε έρευνα που έγινε στην οικία των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 41.700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας τύπου «SKUNK». Επίσης, βρέθηκαν ακόμη 130 ναρκωτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα, κάμερα κλειστού κυκλώματος, το ποσό των 700 ευρώ, καθώς και αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη δράση τους.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για άλλα αδικήματα, ενώ σε έναν από αυτούς είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

