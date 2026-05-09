Συναγερμός στην Ιταλία για τον χανταϊό: Τέσσερα άτομα σε επιτήρηση που ήρθαν σε επαφή με κρούσμα – Σε καραντίνα γυναίκα στη Φλωρεντία

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές Αρχές στην Ιταλία μετά τον εντοπισμό ατόμων που ήρθαν σε επαφή με γυναίκα που νοσηλεύτηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε από τον χανταϊό.

Πρόκειται για τέσσερις επιβάτες πτήσης της KLM που, όπως ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Υγείας, έχουν τεθεί σε επιτήρηση.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των τεσσάρων επιβατών αποκτήθηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, το οποίο στη συνέχεια διαβίβασε τις πληροφορίες στις αρμόδιες Περιφέρειες (Καλαβρία, Καμπανία, Τοσκάνη, Βένετο) για την ενεργοποίηση των διαδικασιών επιτήρησης, στο πλαίσιο της αρχής της μέγιστης προσοχής.

Μετά την ανακοίνωση του υπουργείου, η Σύμβουλος Υγείας της Περιφέρειας Τοσκάνης Μόνια Μίνι ανακοίνωσε ότι μια γυναίκα τέθηκε σε καραντίνα. «Ενεργοποιήσαμε αμέσως τα απαιτούμενα πρωτόκολλα και ήρθαμε σε επαφή με τη γυναίκα, η οποία ζει στη Φλωρεντία», δήλωσε η Μίνι, προσθέτοντας ότι «έχει τεθεί σε προληπτική καραντίνα εν αναμονή των κλινικών εξετάσεων που απαιτούνται, ώστε να εξακριβωθεί η πιθανή μόλυνση από τον ιό».

Το ιταλικό Υπουργείο Υγείας έχει ενεργοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου, επιτήρησης και υγειονομικού συντονισμού, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρωτόκολλα.

Οι εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), αναφέρει το υπουργείο, δείχνουν επί του παρόντος χαμηλό κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό παγκοσμίως και πολύ χαμηλό κίνδυνο στην Ευρώπη.