Τι οφέλη υγείας έχουν τα κάστανα

Τα κάστανα είναι ένας ευπροσάρμοστος και θρεπτικός ξηρός καρπός, τον οποίο απολαμβάνουμε συχνά την περίοδο των γιορτών, αλλά τα οφέλη τους για την υγεία εκτείνονται πολύ πέρα από τις εορταστικές λιχουδιές.

Αυτό το άρθρο παραθέτει το διατροφικό προφίλ των κάστανων, τα οφέλη τους για την υγεία και γιατί η ενσωμάτωσή τους στη διατροφή σας μπορεί να είναι ευεργετική.

Κάστανα: Διατροφικό προφίλ

Τα κάστανα ξεχωρίζουν μεταξύ των ξηρών καρπών λόγω της μοναδικής διατροφικής τους σύνθεσης. Σε αντίθεση με άλλους ξηρούς καρπούς που είναι πλούσιοι σε λιπαρά, τα κάστανα έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά και υψηλά επίπεδα υδατανθράκων. Ακολουθεί η θρεπτική αξία ανά 100 γραμμάρια από ωμά κάστανα:

Θερμίδες: 131 kcal

131 kcal Πρωτεΐνη: 2 γραμμάρια

2 γραμμάρια Υδατάνθρακες: 28,8 γραμμάρια

28,8 γραμμάρια Λίπος: 1,4 γραμμάρια

1,4 γραμμάρια Φυτικές ίνες : 8,1 γραμμάρια

: 8,1 γραμμάρια Βιταμίνη C : 24,5 mg (41% της ημερήσιας αξίας – DV)

: 24,5 mg (41% της ημερήσιας αξίας – DV) Βιταμίνη Β6 : 0,2 mg (12% DV)

: 0,2 mg (12% DV) Φολικό οξύ : 62 mcg (16% DV)

: 62 mcg (16% DV) Κάλιο: 715 mg (20% DV)

715 mg (20% DV) Μαγγάνιο: 0,5 mg (24% DV)

Το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά προφίλ των κάστανων συμβάλλει στα πολλαπλά οφέλη τους για την υγεία, τα οποία θα εξερευνήσουμε παρακάτω.

Πώς τα κάστανα ωφελούν την υγεία

Πλούσια σε αντιοξειδωτικά: Τα κάστανα περιέχουν υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών, όπως βιταμίνη C και γαλλικό οξύ, που βοηθούν στην εξουδετέρωση των επιβλαβών ελεύθερων ριζών στο σώμα. Αυτό μειώνει το οξειδωτικό στρες και τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων και του καρκίνου. Υγεία πεπτικού συστήματος: Με περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες πάνω από 8 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια, τα κάστανα βοηθούν στην πέψη προάγοντας τις τακτικές κινήσεις του εντέρου και αποτρέποντας τη δυσκοιλιότητα. Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες τροφοδοτεί επίσης τα ευεργετικά βακτήρια (μικροβίωμα), βελτιώνοντας την υγεία του εντέρου. Υγεία της καρδιάς: Το κάλιο στα κάστανα βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, εξισορροπώντας τις επιδράσεις του νατρίου (αλάτι). Το κάλιο υποστηρίζει επίσης τη σωστή λειτουργία της καρδιάς και μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιακών παθήσεων. Ανοσοποιητικό σύστημα: Η σημαντική ποσότητα βιταμίνης C στα κάστανα παίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος, βοηθώντας τον οργανισμό να αποκρούσει λοιμώξεις και ασθένειες. Διαχείριση του σακχάρου στο αίμα: Παρά το γεγονός ότι είναι υψηλά σε υδατάνθρακες, τα κάστανα έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, που σημαίνει ότι προκαλούν σταδιακή αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και όχι απότομες αιχμές. Αυτό τα καθιστά κατάλληλη επιλογή για άτομα με διαβήτη ή όσους θέλουν να διαχειριστούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους. Υγεία των οστών: Τα κάστανα παρέχουν απαραίτητα μέταλλα όπως μαγνήσιο, ασβέστιο και φώσφορο, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση γερών και υγιών οστών. Η τακτική κατανάλωση αυτών των ξηρών καρπών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο παθήσεων, που σχετίζονται με τα οστά, όπως η οστεοπόρωση. Διαχείριση βάρους: Τα κάστανα είναι χαμηλά σε λιπαρά και πλούσια σε φυτικές ίνες. Μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση του αισθήματος πληρότητας, διευκολύνοντας τον έλεγχο της πρόσληψης θερμίδων και τη διαχείριση του βάρους. Αποτελούν μια θρεπτική επιλογή σνακ για όσους θέλουν να διατηρήσουν ή να χάσουν βάρος. Υγεία του εγκεφάλου: Οι βιταμίνες Β και τα καλά λιπαρά στα κάστανα υποστηρίζουν τη γνωστική λειτουργία και την υγεία του εγκεφάλου. Η τακτική κατανάλωση μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της μνήμης και στην μείωση του κινδύνου νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Συχνές Ερωτήσεις

“Μπορώ να φάω κάστανα αν έχω αλλεργίες σε ξηρούς καρπούς;”

Τα κάστανα δεν σχετίζονται με τους ξηρούς καρπούς όπως τα αμύγδαλα ή τα καρύδια, και πολλά άτομα με αλλεργίες σε ξηρούς καρπούς ανέχονται καλά τα κάστανα. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε γιατρό πριν τα προσθέσετε στη διατροφή σας, εάν έχετε αλλεργία σε ξηρούς καρπούς.

“Είναι τα κάστανα κατάλληλα για δίαιτα χωρίς γλουτένη;”

Ναι, τα κάστανα είναι φυσικά χωρίς γλουτένη και μπορεί να είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη ή κοιλιοκάκη. Το αλεύρι από κάστανα, που παρασκευάζεται από αλεσμένα κάστανα, χρησιμοποιείται συχνά στο ψήσιμο χωρίς γλουτένη.

Σύνοψη

Τα κάστανα είναι μια θρεπτική προσθήκη σε κάθε δίαιτα, προσφέροντας πολυάριθμα οφέλη για την υγεία, από την υποστήριξη της υγείας της καρδιάς έως τη βοήθεια στη διαχείριση βάρους. Το μοναδικό διατροφικό τους προφίλ τα καθιστά μια ευέλικτη τροφή, που μπορείτε να απολαύσετε σε διάφορα πιάτα.

Πηγή: onmed.gr