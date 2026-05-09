Κυρ. Βελόπουλος: “Πατριωτισμός” κ. Μητσοτάκη δεν είναι μόνο να “ψωνίζεις” όπλα

«”Πατριωτισμός” δεν είναι μόνο να “ψωνίζεις” όπλα. Πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως στην Κάσο και να καταρρίπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας», υποστηρίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισήμανε ότι «επίσης “πατριωτισμός” δεν είναι να κατασκευάζεις φράχτη επί 7 χρόνια, για να θησαυρίζουν κάποιοι» και ότι «πατριωτισμός είναι να τον ολοκληρώνεις σφραγίζοντας τα σύνορα και όχι τις “επιταγές” στους ημέτερους».