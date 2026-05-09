Δέσποινα Καμπούρη για Δημήτρη Ουγγαρέζο: Είχαμε καλή σχέση, από πέρυσι κάτι δεν πήγε καθόλου καλά

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Δέσποινα Καμπούρη, το Σάββατο, στη Μαρία Αντωνά και στην κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο παρέα” του ΑΝΤ1.

Μέσα σε όλα, δε, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον τρόπο που επιλέγει να διαχειρίζεται τα social media αλλά και στην “κόντρα” με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Ειδικότερα, η Δέσποινα Καμπούρη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “στα social media δεν φοβάμαι να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και δεν φοβάμαι κανέναν. Δεν σηκώνω εύκολα το τηλέφωνο για να πάρω ανθρώπους, με έχουν πάρει όμως. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και μπορούμε να λύνουμε κάποια πράγματα. Αν, όμως, δεν μπορούμε, υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Eίναι ένας προσωπικός σου χώρος τα social media”.

“Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ καλή σχέση. Νομίζω ότι από πέρυσι κάτι δεν πήγε καθόλου καλά, όταν εγώ ακόμα ήμουν στους Weekenders. Είχαμε μια αντιπαράθεση με μηνύματα. Σχολίασα κάτι που είχε πει και στο οποίο δεν ήμουν θετική, δεν ήμουν υπέρ της άποψης του. Μετά με μπλόκαρε”.

“Πρόσφατα, λοιπόν, τον άκουγα στο ραδιόφωνο και του έστειλα ένα μήνυμα γιατί πάλι άφηνε κάποια χαζά υπονοούμενα. “Δημήτρη, δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσουμε στο σημείο να σ’ ακούω το πρωί και να ακούω αυτά” του έγραψα” συμπλήρωσε, επίσης, η Δέσποινα Καμπούρη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο μαγκαζίνο του ΑΝΤ1. “Με κάθε ευκαιρία, ακόμα κι αν εμένα αυτή είναι η άποψη μου για κάτι που έχει πει, είναι απέναντι. Κανένα πρόβλημα, είμαι εδώ και μπορώ να τον αντιμετωπίσω”.