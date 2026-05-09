MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο υπάλληλος καθαριότητας που έπεσε από απορριμματοφόρο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα υπάλληλο καθαριότητας που εργαζόταν σε απορριμματοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο εργαζόμενος βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο τραυματίας χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράμματα, συνολικά είκοσι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Εργατικό ατύχημα Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Το μήνυμα Πιερρακάκη για την Ημέρα της Ευρώπης: Να την κάνουμε πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 15 ώρες πριν

Σήμερα οι εκδηλώσεις της ΠΚΜ για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στ. Αγγελούδη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: Eπιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χαλκιδική: Έκλεψαν εξοπλισμό και εργαλεία μέσα σε λίγες ώρες από παραλιακά καταστήματα – Δύο συλλήψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: “Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά, οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε” – Τι είπε ο λιμενεργάτης που το ρυμούλκησε