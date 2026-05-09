Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της εργατικής εξέγερσης του Μάη του ‘36

Με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Εργατών στην πλατεία Καπνεργάτη και την τήρηση ενός λεπτού σιγής η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων της πόλης τίμησαν την 90η επέτειο της εργατικής εξέγερσης του Μάη του ‘36.

«Ενενήντα χρόνια μετά, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, οι νέοι και οι νέες, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι της Θεσσαλονίκης τίμησαν τη μνήμη και τους αγώνες των νεκρών εργατών, εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στις τραγικές ημέρες του Μάη του 1936 που συγκλόνισαν τη Θεσσαλονίκη», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

«Η σημερινή επέτειος μας θυμίζει την ιστορικότερη ημέρα του Εργατικού Κινήματος και των αγώνων του. Η Θεσσαλονίκη οφείλει να τιμά τον αιματοβαμμένο Μάη του 1936, οφείλει να τιμά την ιστορία του Εργατικού Κινήματος. Τότε το Κίνημα κατάφερε αυξήσεις στους εργαζόμενους και μπήκε η βάση για την συζήτηση του οκταώρου. Συνεχίζουμε τους αγώνες μας με οδηγό το σύνθημα της εποχής: 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες κοινωνική ζωή. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες αμοιβές, πάταξη της ακρίβειας, εργασία και ζωή με αξιοπρέπεια» δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚΘ, Χάρης Κυπριανίδης.