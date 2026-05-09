Λένα Μποζάκη: Η πιο δύσκολη και πιο έντονη σχέση είναι με τη μαμά μου

Με αφορμή τη συμμετοχή στο σίριαλ “Μπαμπά σ’ αγαπάω” του Alpha, η Λένα Μποζάκη έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η νεαρή ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στη συνύπαρξη με τα παιδιά στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς όσο και στην έντονη δική της σχέση με τη μητέρα της.

Ειδικότερα, η Λένα Μποζάκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “η συνύπαρξη με τα παιδιά είναι υπέροχη στα γυρίσματα. Παρ’ όλα αυτά είναι και πάρα πολύ δύσκολη γιατί αλλάζει τελείως η ισορροπία στο σετ. Προτεραιότητα έχει το παιδί, να είναι καλά, να είναι όσο γίνεται πιο χαρούμενο μέσα σε αυτό που κάνουμε”.

“Βγήκε μια συνέντευξη στην οποία και είπα ότι ήρθαν σε επαφή μαζί μου μέσα από τα social media. Δεν εννοώ όμως ότι με γνώρισαν μέσα από τα social media. Ο σκηνοθέτης μας είχε δει και παραστάσεις, ήξερε το βιογραφικό μου, έτσι επικοινώνησαν μέσω social media για να βρουν το τηλέφωνο μου”.