Βλαντιμίρ Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως η σύγκρουση στην Ουκρανία φθάνει στο τέλος της.

«Πιστεύω ότι το ζήτημα φθάνει στο τέλος», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι Financial Times έγραψαν την Πέμπτη ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ερωτηθείς αν είναι πρόθυμος να διεξαγάγει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η προσωπικότητα που προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Το Κρεμλίνο υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι την πρώτη κίνηση πρέπει να την κάνουν οι Ευρωπαίοι, καθώς αυτοί είναι που διέκοψαν τις επαφές με τη Μόσχα το 2022, αφού άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμα ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνον αφού θα υπάρχει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην έχει λάβει πρόταση εκ μέρους της Ουκρανίας για την ανταλλαγή αιχμαλώτων την οποία ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να απαντήσει στην πρόταση που έγινε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμιά πρόταση», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε ακόμα την ελπίδα ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν, πρόσθεσε όμως ότι, αν αυτό δεν συμβεί, όλοι θα χάσουν.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε εξάλλου ότι θα ήταν «λογικό» να οργανώσει η Αρμενία ένα δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξή της στην ΕΕ, αφού η χώρα αυτή, παλιός σύμμαχος της Μόσχας, φιλοξένησε για πρώτη φορά μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

«Θα ήταν εντελώς λογικό να οργανωθεί ένα δημοψήφισμα και να ερωτηθούν οι αρμένιοι πολίτες ποια είναι η επιλογή τους. Από εκεί και πέρα, θα κάνουμε κι εμείς τη δική μας επιλογή», δήλωσε ο Πούτιν όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Ερεβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

